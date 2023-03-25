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  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Попов – игрок настроения. Сваток сейчас более спокойный»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 11:19 | Обновлено 25 марта 2023, 11:20
248
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Попов – игрок настроения. Сваток сейчас более спокойный»

Специалист не хочет видеть защитника «Динамо» в матче с Англией

25 марта 2023, 11:19 | Обновлено 25 марта 2023, 11:20
248
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Попов – игрок настроения. Сваток сейчас более спокойный»
УАФ. Денис Попов (справа)

Известный футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук в преддверии поединка квалификации на чемпионат Европы 2024 Англия – Украина высказался о защитниках «сине-желтых».

По словам Олега Федорчука, выбор центральных защитников сборной Украины в матче с Англией нужно сделать в пользу Николая Матвиенко и Александра Сватка, так как игрок «Динамо» Денис Попов не всегда действует стабильно.

«Сваток сейчас более спокойный, чем Попов. Защитник «Днепра-1» всегда играет на своем уровне и редко проваливает игру. А Попов – это игрок настроения. В одном матче он может проявить себя ярко, а в другом – сделать ошибок на несколько игр вперед».

Также эксперт заявил, что в контрольном матче «сине-желтых» с «Брентфордом Б» (2:0) и.о. главного тренера сборной Руслан Ротань выставил основную четверку защитников команды в первом тайме.

«Тем более что Сваток сумел еще и отличиться голом в спарринге с «Брентфордом». Защитник Днепра-1 сейчас лидер своей команды. Поэтому я считаю, что мы увидели основную четверку защитников на матч с Англией», - сказал Федорчук.

Матч отбора Евро-2024 Англия – Украина состоится 26 марта. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Олег Федорчук Денис Попов Александр Сваток Динамо Киев
Источник Український футбол
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