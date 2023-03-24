Сборная УКРАИНЫ24 марта 2023, 18:45 | Обновлено 24 марта 2023, 19:11
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Александр СВАТОК: «Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче»
Защитник сборной Украины – о матче против «Брентфорда»
24 марта 2023, 18:45 | Обновлено 24 марта 2023, 19:11
134
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Защитник сборной Украины Александр Сваток прокомментировал свой гол в товарищеском матче против «Брентфорда» (победа 2:0):
«Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче. Малиновский очень хорошо подал, и мне удалось отличиться. Взаимопонимание с Матвиенко? Оно было неплохим, старались играть в свою игру.
Будем дальше готовиться к поединку с Англией. Егор Ярмолюк? Рад его встретить, давно не виделись».
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