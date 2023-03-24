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  4. Александр СВАТОК: «Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче»
Сборная УКРАИНЫ
24 марта 2023, 18:45 | Обновлено 24 марта 2023, 19:11
134
0

Александр СВАТОК: «Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче»

Защитник сборной Украины – о матче против «Брентфорда»

24 марта 2023, 18:45 | Обновлено 24 марта 2023, 19:11
134
0
Александр СВАТОК: «Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче»
vZbirna. Александр Сваток

Защитник сборной Украины Александр Сваток прокомментировал свой гол в товарищеском матче против «Брентфорда» (победа 2:0):

«Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче. Малиновский очень хорошо подал, и мне удалось отличиться. Взаимопонимание с Матвиенко? Оно было неплохим, старались играть в свою игру.

Будем дальше готовиться к поединку с Англией. Егор Ярмолюк? Рад его встретить, давно не виделись».

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Александр Сваток сборная Украины по футболу Брентфорд товарищеские матчи
Источник Украинская ассоциация футбола
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