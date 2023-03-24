Александр СВАТОК: «Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче»

Защитник сборной Украины Александр Сваток прокомментировал свой гол в товарищеском матче против «Брентфорда» (победа 2:0):

«Забивать приятно всегда, даже в товарищеском матче. Малиновский очень хорошо подал, и мне удалось отличиться. Взаимопонимание с Матвиенко? Оно было неплохим, старались играть в свою игру.

Будем дальше готовиться к поединку с Англией. Егор Ярмолюк? Рад его встретить, давно не виделись».