ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»

Бывший футболист сборной Украины и нынешний вице-президент ровенского «Вереса» Вячеслав Шевчук поделился мнением о вызове Евгения Коноплянки в главную команду страны.

«Я написал Жене: если нужна моя помощь, я, в принципе, готов подъехать в заявку. Но у нас в команде хорошие левые защитники – Миколенко, Соболь – хорошая конкуренция, Матвиенко тоже может там сыграть. У нас много молодых игроков, которые действительно прогрессируют.

Вызов Коноплянки для меня был неожиданным, потому что он уже некоторое время не выступал за сборную, были некоторые трудности в «Шахтере» и Польше, травма и восстановление. Но тренерский штаб верит в него», - сказал Шевчук.

Напомним, Шевчук выступал за сборную в период с апреля 2003 по июнь 2016 года. За это время он сыграл за первую команду страны 56 матчей и сделал три ассиста.