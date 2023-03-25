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  4. ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 08:19 | Обновлено 25 марта 2023, 08:23
1414
9

ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»

Бывший игрок «Шахтера» потроллил экс-партнера по сборной Украины

25 марта 2023, 08:19 | Обновлено 25 марта 2023, 08:23
1414
9
ШЕВЧУК: «Если Коноплянку вызвали в сборную, то я тоже могу приехать»
УАФ. Евгений Коноплянка

Бывший футболист сборной Украины и нынешний вице-президент ровенского «Вереса» Вячеслав Шевчук поделился мнением о вызове Евгения Коноплянки в главную команду страны.

«Я написал Жене: если нужна моя помощь, я, в принципе, готов подъехать в заявку. Но у нас в команде хорошие левые защитники – Миколенко, Соболь – хорошая конкуренция, Матвиенко тоже может там сыграть. У нас много молодых игроков, которые действительно прогрессируют.

Вызов Коноплянки для меня был неожиданным, потому что он уже некоторое время не выступал за сборную, были некоторые трудности в «Шахтере» и Польше, травма и восстановление. Но тренерский штаб верит в него», - сказал Шевчук.

Напомним, Шевчук выступал за сборную в период с апреля 2003 по июнь 2016 года. За это время он сыграл за первую команду страны 56 матчей и сделал три ассиста.

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Вячеслав Шевчук Евгений Коноплянка Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 9
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Sher15
Шевчука можно было бы взять если бы он не вссыкался .тем более крот в душе 
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+6
Lesovij7
Ну дай попысяты, ну дай попысяты...
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+5
Sher15
Увольте от необходимости рыгам играть за Украину .Погань ватная вроде Ракицкого Шевчука Бубки тимощуков и без этого принесла столько горя .За шиворот и подсрачником из сборной 
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+2
steelmaker
Слава, приехать и я могу. Выиграть надо!
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+2
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Metalist1925
Обіссяні в збірній точно не потрібні
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+1
✌
56 матчів і 3 асисти!
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0
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