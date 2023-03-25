Пресс-конференция Ротаня в Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25 марта в 19:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины
Сборная Украины в Лондоне ведет подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта в 19:00 в Лондоне на «Уэмбли».
25 марта – заключительный день подготовки к стартовому поединку квалификации. Украинцы начнут предматчевую тренировку на знаменитой арене в 20:00 по Киеву.
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25 марта в 19:30 раньше и. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды встретятся в конференц-зале «Уэмбли» с представителями СМИ.
Пресс-конференция Ротаня в Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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