Сборная Украины в Лондоне ведет подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта в 19:00 в Лондоне на «Уэмбли».

25 марта – заключительный день подготовки к стартовому поединку квалификации. Украинцы начнут предматчевую тренировку на знаменитой арене в 20:00 по Киеву.

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25 марта в 19:30 раньше и. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды встретятся в конференц-зале «Уэмбли» с представителями СМИ.

Пресс-конференция Ротаня в Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом события.