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25 марта 2023, 01:39 | Обновлено 25 марта 2023, 01:52
184
1

ВИДЕО. Как забросить мяч в урну? Тренировка сборной Украины в Лондоне

Сергей Сидорчук и Андрей Ярмоленко вернулись в основную группу команды

25 марта 2023, 01:39 | Обновлено 25 марта 2023, 01:52
184
1
ВИДЕО. Как забросить мяч в урну? Тренировка сборной Украины в Лондоне
УАФ

24 марта, на следующий день после контрольной игры, сборная Украины провела восстановительную тренировку. Это занятие стало последним на базе ФК Брентфорд, который в течение этой рабочей недели обеспечивал все необходимое для подготовки сине-желтых. Приветливый коллектив работников клуба любезно отзывался на каждый вопрос от штаба национальной команды. Следовательно, не будет преувеличением сказать, что в районе Брентфорд украинские сборники чувствовали себя как дома.

На эту тренировку в основную группу вернулся возобновившийся после простуды Сергей Сидорчук. Также во всех упражнениях принимал участие капитан сборной Андрей Ярмоленко, а также Александр Зинченко, которому тренеры накануне отдохнули после интенсивного игрового графика в клубе.

После тактической работы тренеры предложили подопечным эмоционально-восстановительные упражнения. Вся команда была разделена на 4 группы по 6 игроков, соревновавшихся между собой в скорости прохождения этапов своеобразной эстафеты. Всем членам каждой команды следовало попасть мячом с 11 метров в перекладину, поразить маленькие ворота, закрутить мяч с лицевой линии в ворота воздухом, руками забросить мяч в корзину и головой попасть в небольшой треугольник на газоне. Команда, которая пришла к финишу последней, получала наказание в виде футбольных обстрелов от остального коллектива.

Такие эмоциональные старты однозначно подняли настроение игрокам после матча накануне, который проходил в сопровождении ливня, а следовательно, принес соответствующую физическую усталость. Первый месяц весны в Лондоне славен погодными метаморфозами. Скажем, в обед на местность, где проживает сборная Украины, мгновенно налетел мощный град, и оставалось только радоваться, что команда в это время была уже в отеле, а не на тренировке.

В конце концов, такие природные катаклизмы никак не влияют на настроение и настрой сине-желтых на игру с англичанами. Ребята начали смотреть матч Италия – Англия (1:2) в автобусе, на пути со стадиона в гостиницу, а завершили за ужином.

25 марта – заключительный день подготовки к стартовому поединку квалификации на «Уэмбли». Украинцы начнут предматчевую тренировку на знаменитой арене в 18:00 по местному времени. На полчаса раньше и. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды встретятся в конференц-зале «Уэмбли» с представителями СМИ.

ВИДЕО. Как забросить мяч в урну? Тренировка сборной Украины в Лондоне

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Лондоне

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Загалом ці веселі фоторепортажі дещо недоречні в умовах війни, коли люди місяцями, а деякі вже роками працюють в окопах. Цивільні вимушені переселенці взагалі стали де-факто бомжами. 
Пости в інстраграм з Парижу, пляжу, ресторану - аналогічно. 
Зараз рівень безробіття в Україні на рівні 30-40%, можливо навіть 50-60%. Звісно ЗЕ-влада про це не розкаже, що український народ сильно збіднів за рік. 
А тому скромніше потрібно нашим розкішним футболістам - менше фоточок з Hilton, ресторанів та веселощів.
 Бо занадто відірвані наші (Мудрики-Зінченки) футболісти (любимці олігархів-мільярдерів та мультимільйонерів з Ніцци та Монако) від реалій власного народу.
Нагадаю, що олігархічна держава Україна є найбіднішою державою Європи за ВВП на людину, і це станом на 2021 рік, до повномасштабної фази війни.  
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