ВИДЕО. Как забросить мяч в урну? Тренировка сборной Украины в Лондоне

24 марта, на следующий день после контрольной игры, сборная Украины провела восстановительную тренировку. Это занятие стало последним на базе ФК Брентфорд, который в течение этой рабочей недели обеспечивал все необходимое для подготовки сине-желтых. Приветливый коллектив работников клуба любезно отзывался на каждый вопрос от штаба национальной команды. Следовательно, не будет преувеличением сказать, что в районе Брентфорд украинские сборники чувствовали себя как дома.

На эту тренировку в основную группу вернулся возобновившийся после простуды Сергей Сидорчук. Также во всех упражнениях принимал участие капитан сборной Андрей Ярмоленко, а также Александр Зинченко, которому тренеры накануне отдохнули после интенсивного игрового графика в клубе.

После тактической работы тренеры предложили подопечным эмоционально-восстановительные упражнения. Вся команда была разделена на 4 группы по 6 игроков, соревновавшихся между собой в скорости прохождения этапов своеобразной эстафеты. Всем членам каждой команды следовало попасть мячом с 11 метров в перекладину, поразить маленькие ворота, закрутить мяч с лицевой линии в ворота воздухом, руками забросить мяч в корзину и головой попасть в небольшой треугольник на газоне. Команда, которая пришла к финишу последней, получала наказание в виде футбольных обстрелов от остального коллектива.

Такие эмоциональные старты однозначно подняли настроение игрокам после матча накануне, который проходил в сопровождении ливня, а следовательно, принес соответствующую физическую усталость. Первый месяц весны в Лондоне славен погодными метаморфозами. Скажем, в обед на местность, где проживает сборная Украины, мгновенно налетел мощный град, и оставалось только радоваться, что команда в это время была уже в отеле, а не на тренировке.

В конце концов, такие природные катаклизмы никак не влияют на настроение и настрой сине-желтых на игру с англичанами. Ребята начали смотреть матч Италия – Англия (1:2) в автобусе, на пути со стадиона в гостиницу, а завершили за ужином.

25 марта – заключительный день подготовки к стартовому поединку квалификации на «Уэмбли». Украинцы начнут предматчевую тренировку на знаменитой арене в 18:00 по местному времени. На полчаса раньше и. о. главного тренера сборной Украины Руслан Ротань и один из игроков команды встретятся в конференц-зале «Уэмбли» с представителями СМИ.

ВИДЕО. Как забросить мяч в урну? Тренировка сборной Украины в Лондоне

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Лондоне