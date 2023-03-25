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WTA
25 марта 2023, 04:59 |
22
0

Калинина вышла во второй раунд парного разряда на турнире в Майами

Калинина и Бегу вырвали победу у японской пары

25 марта 2023, 04:59 |
22
0
Калинина вышла во второй раунд парного разряда на турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй раунд парного разряда на турнире WTA 1000 в Майами.

В дуэте с румынкой Ириной-Камелией Бегу украинка обыграла японскую пару Сюко Аояма/Ена Шибахара.

Первый сет выиграли японки, но в следующей партии счет сравнялся. В решающем сете Калинина и Бегу вырвали победу.

В следующем круге Калинина и Бегу встретятся с победительницами пары Алекса Гуарачи (Чили)/Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) – Ифань Сюй/Чжаосюань Ян (Китай).

Ранее Калинина в основном раунде проиграла американке Кенин.

Майами. Парный разряд. Первый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния)Ангелина Калинина (Украина) – Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония) – 3:6, 6:1, 10:6.

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Ангелина Калинина Ирина-Камелия Бегу WTA Майами
Источник Sport.ua
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