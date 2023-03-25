Калинина вышла во второй раунд парного разряда на турнире в Майами
Калинина и Бегу вырвали победу у японской пары
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй раунд парного разряда на турнире WTA 1000 в Майами.
В дуэте с румынкой Ириной-Камелией Бегу украинка обыграла японскую пару Сюко Аояма/Ена Шибахара.
Первый сет выиграли японки, но в следующей партии счет сравнялся. В решающем сете Калинина и Бегу вырвали победу.
В следующем круге Калинина и Бегу встретятся с победительницами пары Алекса Гуарачи (Чили)/Эрин Раутлифф (Новая Зеландия) – Ифань Сюй/Чжаосюань Ян (Китай).
Ранее Калинина в основном раунде проиграла американке Кенин.
Майами. Парный разряд. Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния)Ангелина Калинина (Украина) – Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония) – 3:6, 6:1, 10:6.
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