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WTA
24 марта 2023, 22:33 | Обновлено 24 марта 2023, 22:57
786
7

Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами

София Кенин остановила украинку в матче второго круга

24 марта 2023, 22:33 | Обновлено 24 марта 2023, 22:57
786
7
Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка проиграла Софии Кенин из США (№164 WTA), которая в 2020-м выигрывала Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Майами. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 4:6

Это была шестая встреча теннисисток, американка выиграла в четвертый раз.

в следующем раунде Кенин сразится против чемпионки US Open 2019 Бьянки Андрееску (№31 WTA).

Ранее турнир покинула Марта Костюк.

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WTA Майами Ангелина Калинина София Кенин
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Александр Ад
Нестабільність в грі і слабка псіхологія-біч наших тенісистів.В решаючі моменти гри суперниця діяла більш спокійно і врівноважено,ніж Геля тому і досягла результату.;в 2 геймі 2 сету у Гелі було 4 брейк-поінта поспіль і безрезультатно...на жаль
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+1
Santk86
И Ангелина туда же, ни подачи, ни приема, ни характера, с такой игрой долго в тридцатке не задержишься, не говоря о чем-то большего. 
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+1
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KirTheKing
просто софочка на три головы выше калининой.. взяла шлем в астралии, была в финале на ролан гаррос, была номер 4 в рейтинге.. следующая игра с бьянкой - надо будет не пропустить трансляцию
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0
alex55
защитники Калининой, давайте, минусуйте. проиграть 164 месту Карл. нет слов.
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0
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