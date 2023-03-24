Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка проиграла Софии Кенин из США (№164 WTA), которая в 2020-м выигрывала Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Майами. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 4:6

Это была шестая встреча теннисисток, американка выиграла в четвертый раз.

в следующем раунде Кенин сразится против чемпионки US Open 2019 Бьянки Андрееску (№31 WTA).

Ранее турнир покинула Марта Костюк.