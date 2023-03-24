Калинина проиграла чемпионке Australian Open 2020 на турнире в Майами
София Кенин остановила украинку в матче второго круга
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
Во втором раунде украинка проиграла Софии Кенин из США (№164 WTA), которая в 2020-м выигрывала Открытый чемпионат Австралии по теннису.
Майами. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 4:6
Это была шестая встреча теннисисток, американка выиграла в четвертый раз.
в следующем раунде Кенин сразится против чемпионки US Open 2019 Бьянки Андрееску (№31 WTA).
Ранее турнир покинула Марта Костюк.
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