24.03.2023 21:45 – FT 4 : 1
Чемпионат Европы25 марта 2023, 02:59 |
43
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Австрия – Азербайджан – 4:1. Хет-трик Забитцера. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка отборочного турнира Евро-2024
25 марта 2023, 02:59 |
43
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В субботу состоялся поединок группы F отборочного турнира Евро-2024, в котором сборная Австрии на своем поле разгромила Азербайджан со счетом 4:1.
Хет-триком в матче отметился Марсель Забитцер, еще один гол в ворота Азербайджана забил Кристоф Баумгартнер. У гостей единственным результативным ударом отметился Эмин Махмудов.
В другом поединке группы F сборная Бельгии в гостях разгромила Швецию со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Австрия – Азербайджан.
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Михаэль Грегорич (Австрия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
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