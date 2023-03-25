В субботу состоялся поединок группы F отборочного турнира Евро-2024, в котором сборная Австрии на своем поле разгромила Азербайджан со счетом 4:1.

Хет-триком в матче отметился Марсель Забитцер, еще один гол в ворота Азербайджана забил Кристоф Баумгартнер. У гостей единственным результативным ударом отметился Эмин Махмудов.

В другом поединке группы F сборная Бельгии в гостях разгромила Швецию со счетом 3:0.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Австрия – Азербайджан.