Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе и Лукаку – герои дня. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024
Чемпионат Европы
25 марта 2023, 00:19 | Обновлено 25 марта 2023, 00:29
286
0

Мбаппе и Лукаку – герои дня. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024

24 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2024 в четырех группах

25 марта 2023, 00:19 | Обновлено 25 марта 2023, 00:29
286
0
Мбаппе и Лукаку – герои дня. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

24 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2024 в четырех группах.

Хет-трик для сборной Бельгии оформил Ромелу Лукаку, забив трижды команде Швеции (3:0).

Героем дня также стал Килиан Мбаппе, который впервые вышел с капитанской повязкой у сборной Франции и оформил дубль в ворота Нидерландов (4:0).

Квалификация Евро-2024

1-й тур, 24 марта

  • Болгария – Черногория – 0:1
  • Австрия – Азербайджан – 4:1
  • Гибралтар – Греция – 0:3
  • Молдова – Фарерские острова – 1:1
  • Сербия – Литва – 2:0
  • Франция – Нидерланды – 4:0
  • Чехия – Польша – 3:1
  • Швеция – Бельгия – 0:3

Турнирные таблицы

По теме:
Швеция – Бельгия – 0:3. Лукаку сделал результат. Видео голов и обзор матча
Испания – Норвегия. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024
Испания – Норвегия. Текстовая трансляция матча
Евро-2024 статистические расклады Ромелу Лукаку Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Челси должен терпеливо относиться к Мудрику»
Футбол | 24 марта 2023, 17:40 11
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Челси должен терпеливо относиться к Мудрику»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Челси должен терпеливо относиться к Мудрику»

Легендарный форвард – о новичке «Челси»

Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Футбол | 24 марта 2023, 13:15 18
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна
Мюнхенский сюрприз. Почему Бавария увольняет Нагельсманна

Немецкий гранд расстается со специалистом, которого считают безумно перспективным в этой профессии

Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.03.2023, 00:52
Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча
Чехия – Польша – 3:1. Видео голов и обзор матча
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Другие виды | 24.03.2023, 06:06
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Бокс | 24.03.2023, 12:30
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Промоутер Усика рассказал, почему настаивал на пункте о реванше с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
Два разных тайма, рекорд Кейна. Сборная Англии удержала победу над Италией
23.03.2023, 23:41 4
Футбол
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
Секс-символ бокса жестко раскритиковала Фьюри за срыв боя с Усиком
24.03.2023, 15:45 3
Бокс
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
Хирн предложил идеальный вариант, как определить лучшего в хевивейте
23.03.2023, 18:40 5
Бокс
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
23.03.2023, 12:47 3
Бокс
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
Первый в истории. Роналду установил новый бомбардирский рекорд
24.03.2023, 02:29 3
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
23.03.2023, 09:42 43
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
ОФИЦИАЛЬНО. В правила футбола внесены два изменения
24.03.2023, 16:24 22
Футбол
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
23.03.2023, 18:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности