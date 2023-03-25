Мбаппе и Лукаку – герои дня. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024

24 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2024 в четырех группах.

Хет-трик для сборной Бельгии оформил Ромелу Лукаку, забив трижды команде Швеции (3:0).

Героем дня также стал Килиан Мбаппе, который впервые вышел с капитанской повязкой у сборной Франции и оформил дубль в ворота Нидерландов (4:0).

Квалификация Евро-2024

1-й тур, 24 марта

Болгария – Черногория – 0:1

– 0:1 Австрия – Азербайджан – 4:1

– Азербайджан – 4:1 Гибралтар – Греция – 0:3

– 0:3 Молдова – Фарерские острова – 1:1

Сербия – Литва – 2:0

– Литва – 2:0 Франция – Нидерланды – 4:0

– Нидерланды – 4:0 Чехия – Польша – 3:1

– Польша – 3:1 Швеция – Бельгия – 0:3

Турнирные таблицы