Чемпионат Европы25 марта 2023, 00:19 | Обновлено 25 марта 2023, 00:29
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Мбаппе и Лукаку – герои дня. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024
24 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2024 в четырех группах
25 марта 2023, 00:19 | Обновлено 25 марта 2023, 00:29
286
0
24 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2024 в четырех группах.
Хет-трик для сборной Бельгии оформил Ромелу Лукаку, забив трижды команде Швеции (3:0).
Героем дня также стал Килиан Мбаппе, который впервые вышел с капитанской повязкой у сборной Франции и оформил дубль в ворота Нидерландов (4:0).
Квалификация Евро-2024
1-й тур, 24 марта
- Болгария – Черногория – 0:1
- Австрия – Азербайджан – 4:1
- Гибралтар – Греция – 0:3
- Молдова – Фарерские острова – 1:1
- Сербия – Литва – 2:0
- Франция – Нидерланды – 4:0
- Чехия – Польша – 3:1
- Швеция – Бельгия – 0:3
Турнирные таблицы
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