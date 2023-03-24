Александр ЗИНЧЕНКО: «У нас много лидеров»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заявил о важности командного духа для достижения не только локальных, а и глобальных целей.

«У нас много лидеров. Дело не в том, чтобы отличиться на поле. Лидер может быть в раздевалке. Им может быть парень, который немного играет, но он все равно с командой – дает энергию, поддержку, советы. Потому что невозможно в одиночку выиграть игру, трофей, турнир, что угодно.

Представьте, что кто-то играет, а другой парень на вашей позиции сидит отдельно, вообще не разговаривает с вами, не помогает. Нет», – признался Зинченко.

Ранее Александр Зинченко заявил, что даже не хочет говорить о стране-террористе, которая напала на Украину.