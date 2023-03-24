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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Россия? Не хочу даже произносить. Страна-террорист»
Англия
24 марта 2023, 17:51 |
978
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Россия? Не хочу даже произносить. Страна-террорист»

Игрок хочет забыть время выступлений в рф

24 марта 2023, 17:51 |
978
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Россия? Не хочу даже произносить. Страна-террорист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Экс-игрок российской «Уфы» Александр Зинченко благодарен команде за возможность прогресса, но о стране-агрессоре футболист «Арсенала» говорить не хочет.

«Россия? Даже не хочу произносить это название. Скажу вместо этого: страна-террорист. Что касается моих выступлений там, то я благодарен «Уфе», но с момента вторжения я не хочу вспоминать о времени, проведенном в этой стране. И не хочу ничего слышать о россии. Каждый день украинцы гибнут из-за их бомб и снарядов».

«К сожалению, украинцы уже начинают привыкать к войне, однако мы не теряем надежду, что скоро все будет хорошо. Благодарен ВСУ, что мы все еще можем играть в футбол, можем играть за Украину», – сказал Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон российско-украинская война
Источник Daily Mail
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