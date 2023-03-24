Александр ЗИНЧЕНКО: «Россия? Не хочу даже произносить. Страна-террорист»

Экс-игрок российской «Уфы» Александр Зинченко благодарен команде за возможность прогресса, но о стране-агрессоре футболист «Арсенала» говорить не хочет.

«Россия? Даже не хочу произносить это название. Скажу вместо этого: страна-террорист. Что касается моих выступлений там, то я благодарен «Уфе», но с момента вторжения я не хочу вспоминать о времени, проведенном в этой стране. И не хочу ничего слышать о россии. Каждый день украинцы гибнут из-за их бомб и снарядов».

«К сожалению, украинцы уже начинают привыкать к войне, однако мы не теряем надежду, что скоро все будет хорошо. Благодарен ВСУ, что мы все еще можем играть в футбол, можем играть за Украину», – сказал Зинченко.