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Молодежные турниры
24 марта 2023, 21:27 | Обновлено 24 марта 2023, 21:38
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0

Александр Назаренко впервые вывел молодежку с капитанской повязкой

Дебютантом украинской молодежки стал полузащитник Валентин Рубчинский

24 марта 2023, 21:27 | Обновлено 24 марта 2023, 21:38
270
0
Александр Назаренко впервые вывел молодежку с капитанской повязкой
СК Днепр-1. Александр Назаренко

Молодежная сборная Украины в турецком Белеке провела спарринг против сверстников из Дании, в котором одержала победу со счетом 3:2, забив решающий гол на 90+4 минуте.

Впервые с капитанской повязкой украинскую молодежку на поле вывел полузащитник СК «Днепр-1» Александр Назаренко, для которого этот матч стал уже 16-м за сборную команду U-21.

Также в стартовом составе украинцев вышел и другой полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский, для которого эта встреча стала дебютной за молодежную сборную.

Свой следующий спарринг украинцы проведут 27 марта против команды Италии в Реджо-ди-Калабрии, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Источник СК Днепр-1
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