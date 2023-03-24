Александр Назаренко впервые вывел молодежку с капитанской повязкой

Молодежная сборная Украины в турецком Белеке провела спарринг против сверстников из Дании, в котором одержала победу со счетом 3:2, забив решающий гол на 90+4 минуте.

Впервые с капитанской повязкой украинскую молодежку на поле вывел полузащитник СК «Днепр-1» Александр Назаренко, для которого этот матч стал уже 16-м за сборную команду U-21.

Также в стартовом составе украинцев вышел и другой полузащитник «Днепра-1» Валентин Рубчинский, для которого эта встреча стала дебютной за молодежную сборную.

Свой следующий спарринг украинцы проведут 27 марта против команды Италии в Реджо-ди-Калабрии, начало – в 21:00 по киевскому времени.