Миколенко и Ко могут столкнуться с проблемами в АПЛ из-за нарушений клуба

Клуб «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, рискует лишиться очков за нарушения финансового фэйр-плей, которое допущено клубным менеджментом.

Английская Премьер-лига в своем релизе не уточнила, какие именно нарушения были допущены «ирисками». Есть лишь упоминание о том, что у «Эвертона» были существенные финансовые потери за последние несколько лет, а конкретно в сезоне-2020/2021.

Если вина клуба будет доказана, то снятие очков может отразиться на нынешнем сезоне. Другое вероятное наказание – денежный штраф.

В настоящий момент «Эвертон» в таблице чемпионата Англии, занимает 15-е место, находясь выше зоны вылета на два очка.