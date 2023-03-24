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Англия
24 марта 2023, 19:54 | Обновлено 24 марта 2023, 19:55
1029
0

Миколенко и Ко могут столкнуться с проблемами в АПЛ из-за нарушений клуба

С «Эвертона» могут снять турнирные очки

24 марта 2023, 19:54 | Обновлено 24 марта 2023, 19:55
1029
0
Миколенко и Ко могут столкнуться с проблемами в АПЛ из-за нарушений клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Эвертон», цвета которого защищает украинский защитник Виталий Миколенко, рискует лишиться очков за нарушения финансового фэйр-плей, которое допущено клубным менеджментом.

Английская Премьер-лига в своем релизе не уточнила, какие именно нарушения были допущены «ирисками». Есть лишь упоминание о том, что у «Эвертона» были существенные финансовые потери за последние несколько лет, а конкретно в сезоне-2020/2021.

Если вина клуба будет доказана, то снятие очков может отразиться на нынешнем сезоне. Другое вероятное наказание – денежный штраф.

В настоящий момент «Эвертон» в таблице чемпионата Англии, занимает 15-е место, находясь выше зоны вылета на два очка.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Источник BBC
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