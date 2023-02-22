«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко дал развернутое интервью клубной пресс-службе, остановившись на темах войны, ситуации в Украине, переезде из Украины в Англию и текущем положении в таблице АПЛ.

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«Это была мечта, которую заменила тяжелая реальность. После того, как Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» в последний день 2021 года, он забронировал для своего отца билеты на 23 февраля, чтобы он мог прилететь в Англию. Но Сергей, отец Миколенко, не был на борту самолета, потому что 24 февраля россия начала полномасштабное вторжение. На следующий день, находясь в круговороте темных эмоций, Виталий получил звонок от матери. Она пояснила, что отец оставил свою работу строителя и отправился служить в армию, чтобы защищать Украину.

«Я был совершенно шокирован, я плакал. Я помню тот момент, когда мать мне это сказала. Я как раз был за рулем, направлялся на клубную базу перед матчем с «Манчестер Сити». Это война, и это был шок. У меня еще нет детей, но я тогда я подумал, что мой отец никогда не увидит моих детей. Это была моя первая мысль. В первые дни отец часто находился в убежище. По телефону было почти невозможно связаться, поэтому мы редко говорили. А использовать текстовые сообщения было опасно: мы не знали, могут ли российские солдаты их перехватывать. Отец говорил мне, что ему не страшно. А мне было страшно. Сейчас он продолжает нести службу, в основном в Киеве, но отправляется и на другие точки, когда есть приказ. Сейчас я разговариваю с родителями каждый день, но в первые месяцы общался с мамой дважды в день, проверяя, все ли с ней в порядке.

Родители были для Виталия, единственного ребенка в семье, идеальным примером.

«Они никогда мне не говорили, что нужно усердно работать. Им и не нужно было, я сам это знал».

Миколенко родился в Черкассах, центральная Украина. Семья жила достаточно скромно на съемной квартире в одном из беднейших районов города. Рядом было футбольное поле, где Виталий и начинал играть.

«Мне было лет 6, когда я начал приходить на поле играть со старшими ребятами. У меня остались хорошие воспоминания об этом времени. Тогда мы могли только играть в футбол, потому что компьютеров и видеоигр у нас не было. Я всегда полагался на усердную работу, потому что особых умений у меня не было. Только жесткая игра, никогда не останавливаться».

Миколенко какое-то время играл в местной детской команде, но в 11 лет увидел рекламу о том, что «Динамо» Киев набирает мальчишек на просмотр. До Киева было три часа езды на машине. Виталию пришлось приложить много усилий, чтобы убедить родителей на такое путешествие.

«Моя мать отвезла меня в Киев и помогла с просмотром. А в конце дня в клубе нам сказали, что мы все должны переезжать в Киев. Мне сказали, что я должен быть с родителями, потому что еще недостаточно взрослый для их академии. Для нас это было непросто, но родители сказали, что снимут в Киеве квартиру. Родителям пришлось многое оставить позади, включая их работу».

В 12 лет Виталия взяли в академию «Динамо». Постепенно игрок прогрессировал и дорос до первой команды «Динамо» Киев. К моменту трансфера в «Эвертон» защитник провел за команду 132 матча, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. А переход в «Эвертон» стал большим культурным шоком».

«Всем отличается», — ответил Миколенко на вопрос о том, в чем отличия между его жизнью в Украине и Англии.

«Конечно, в первую очередь это язык. Это была большая проблема. И до сих пор остается до какой-то меры, потому что много разных акцентов, не так легко все понять. Но я улучшаю ситуацию. Мне помогло общение с партнерами, а также просмотр Netflix. Смотрел как можно больше контента, а когда уставал, то переключал на украинскую дорожку с английскими субтитрами. Потом я стал больше читать на английском, смотреть шоу и все остальное. Это помогло мне. Кроме того, мне помогло то, что я переходил из «Динамо» Киев. Это большой клуб с большими традициями и фан-базой. У «Эвертона» похожая ситуация, и это облегчило положение в плане того, чего ожидать от выступлений за такую команду. Я правда верю, что в Англии футбол является чем-то вроде религии. В Украине это не так, потому что большинство людей сосредоточено на том, чтобы ежедневно работать и зарабатывать деньги на проживание. Конечно, у нас невероятные фаны «Динамо» и сборной Украины, но у «Эвертона» они просто замечательные. Они живут с нами одной жизнью. Они с нами в плохие и хорошие моменты, и для игроков это очень важно».

Сейчас Миколенко помогает адаптироваться к новой жизни своим соотечественникам Михаилу Мудрику и Илье Забарному, но сам Виталий вне футбола предпочитает вести тихую жизнь. Вне прожекторов АПЛ он проводит время со своей девушкой и собакой.

«Эвертон»? Мне здесь нравится. Как здесь может не нравиться? Я горд тем, что представляю такой клуб. Все мне здесь помогали с первого дня моего приезда. Помню, на первых тренировках все меня приветствовали, спрашивали, все ли в порядке. В тот момент это сильно меня поддерживало. Мне нравятся все партнеры по команде, а также болельщики. Он меня уважают, а я уважаю их».

«Мне нравится Ливерпуль, но сейчас тут не так, как было в первое время, когда меня никто не знал. Когда мой отец все же приехал сюда, то мы пошли в торговый центр. И это было невероятно, когда в магазине все меня узнавали и приветствовали. Отец был шокирован, что все меня знают, называют по имени и все такое».

В Украине родители Виталия чувствуют себя сравнительно неплохо, учитывая войну.

«Они сейчас в Киеве, но живут не в центре. Общаюсь с ними каждый день. Они относительно в порядке, мне кажется. Нормально. Проблемой стало электричество, а точнее его отсутствие».

Возвращаясь к футболу... Команда обыграла «Арсенал» в первом матче при новом тренере Шоне Дайче. Миколенко отметил, что было важно вернуть уверенность в своих силах, но в команде и так была нацеленность на то, чтобы улучшить ситуацию в таблице.

«Свежий старт? Да. Для меня очень важна дисциплина, а для защитника это вообще приоритет номер один. Я уверен, что новый тренер может помочь мне стать лучше. У него другие идеи, а ты всегда можешь научиться чему-то от другого наставника. И этим я сейчас занимаюсь. Мы знаем, что впереди тяжелая работа. Последние 18 месяцев в «Динамо» я работал с Мирчей Луческу. Он является очень хорошим тренером. Каждую тренировку мы пробегали по 7-8 км, и сейчас ситуация похожая. Тяжелая работа будет вознаграждена. «Эвертон» находится не там, где должен в таблице. Это не то место, где мы хотим или должны быть. Или заслуживаем. И команда будет работать, чтобы улучшить ситуацию», – закончил Миколенко.

Перевод и адаптация Sport.ua