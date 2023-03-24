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Испания
24 марта 2023, 18:07 | Обновлено 24 марта 2023, 19:14
290
0

Барселона хочет снизить зарплаты де Йонга и тер Штегена

Каталонцы работают над сокращением зарплатной ведомости

24 марта 2023, 18:07 | Обновлено 24 марта 2023, 19:14
290
0
Барселона хочет снизить зарплаты де Йонга и тер Штегена
ФК Барселона. Френки Де Йонг

«Барселона» продолжает работать над сокращением зарплатной ведомости. Это необходимо для того, чтобы летом клуб мог регистрировать новых игроков.

Каталонцы хотят сократить зарплаты голкипера Марка-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга, которые входят в число самых высокооплачиваемых игроков команды. В ближайшее время руководство «Барселоны» проведет с ними переговоры.

Ранее уже сообщалось о том, что для сокращение зарплатной ведомости «Барселона» может расторгнуть контракт с Жорди Альбой.

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Барселона Марк-Андре Тер Штеген Френки Де Йонг
Источник AS
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