Испания24 марта 2023, 18:07 | Обновлено 24 марта 2023, 19:14
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Барселона хочет снизить зарплаты де Йонга и тер Штегена
Каталонцы работают над сокращением зарплатной ведомости
24 марта 2023, 18:07 | Обновлено 24 марта 2023, 19:14
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«Барселона» продолжает работать над сокращением зарплатной ведомости. Это необходимо для того, чтобы летом клуб мог регистрировать новых игроков.
Каталонцы хотят сократить зарплаты голкипера Марка-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга, которые входят в число самых высокооплачиваемых игроков команды. В ближайшее время руководство «Барселоны» проведет с ними переговоры.
Ранее уже сообщалось о том, что для сокращение зарплатной ведомости «Барселона» может расторгнуть контракт с Жорди Альбой.
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