Барселона хочет снизить зарплаты де Йонга и тер Штегена

«Барселона» продолжает работать над сокращением зарплатной ведомости. Это необходимо для того, чтобы летом клуб мог регистрировать новых игроков.

Каталонцы хотят сократить зарплаты голкипера Марка-Андре тер Штегена и полузащитника Френки де Йонга, которые входят в число самых высокооплачиваемых игроков команды. В ближайшее время руководство «Барселоны» проведет с ними переговоры.

Ранее уже сообщалось о том, что для сокращение зарплатной ведомости «Барселона» может расторгнуть контракт с Жорди Альбой.