Барселона может расторгнуть контракт с легендой клуба

«Барселона» может расторгнуть контракт с ветераном команды Жорди Альбой. Такое решение продиктовано проблемами с финансовым фейр-плей.

Сейчас зарплатный фонд «Барселоны» составляет 648 миллионов евро в год. Если клуб не сократит его на 200 миллионов, то летом не сможет регистрировать новичков.

Расторжение контракта с Альбой выглядит хорошим решением, учитывая, что 34-летний ветеран в последнее время потерял место в основе каталонцев. Контракт Альбы с «Барселоной» действует до лета 2024 года, и, с учетом всех отложенных выплат, клуб должен выплатить игроку 38 миллионов евро.