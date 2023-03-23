Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона может расторгнуть контракт с легендой клуба
Испания
23 марта 2023, 17:14 |
1067
1

Барселона может расторгнуть контракт с легендой клуба

Жорди Альбой придется пожертвовать из-за финансовых проблем

23 марта 2023, 17:14 |
1067
1
Барселона может расторгнуть контракт с легендой клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

«Барселона» может расторгнуть контракт с ветераном команды Жорди Альбой. Такое решение продиктовано проблемами с финансовым фейр-плей.

Сейчас зарплатный фонд «Барселоны» составляет 648 миллионов евро в год. Если клуб не сократит его на 200 миллионов, то летом не сможет регистрировать новичков.

Расторжение контракта с Альбой выглядит хорошим решением, учитывая, что 34-летний ветеран в последнее время потерял место в основе каталонцев. Контракт Альбы с «Барселоной» действует до лета 2024 года, и, с учетом всех отложенных выплат, клуб должен выплатить игроку 38 миллионов евро.

По теме:
В Челси возмущены визитом Обамеянга в раздевалку Барселоны
Барселона может расторгнуть контракт с Альбой. Ему выплатят 38 миллионов
Женская Лига чемпионов. Челси обыграл Лион, Вольфсбург взял верх над ПСЖ
Барселона Жорди Альба расторжение контракта
Источник Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов
Футбол | 23 марта 2023, 16:20 7
Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов
Бывший нападающий Динамо уехал играть в чемпионат рашистов

Бразилец Андре решился на вызывающий поступок

Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Бокс | 23 марта 2023, 12:47 2
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри

Украинец мог заработать втрое меньше, чем за бой-реванш с Энтони Джошуа

Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Футбол | 22.03.2023, 23:15
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Сенсация от Нагорняка. Украина U-19 уступила Люксембургу в отборе к Евро
Девушка Роналду: «Мне повезло, что Криштиану выбрал меня»
Футбол | 23.03.2023, 14:55
Девушка Роналду: «Мне повезло, что Криштиану выбрал меня»
Девушка Роналду: «Мне повезло, что Криштиану выбрал меня»
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Теннис | 22.03.2023, 19:36
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mike000000
Барса так само как и Реал плюют на своих легегд.И єто факт.Но почему существует миф что Реал плюёт на своих легенд,а барса их чтёт.Хотя это далеко не так
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Усика: «Фьюри забыл, что у Саши три пояса, а у него только один»
Менеджер Усика: «Фьюри забыл, что у Саши три пояса, а у него только один»
22.03.2023, 18:28 3
Бокс
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
22.03.2023, 11:55 9
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
22.03.2023, 11:22 17
Футбол
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
22.03.2023, 10:19 3
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
23.03.2023, 09:42 40
Бокс
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
22.03.2023, 19:59 4
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Брентфорд – Украина
23.03.2023, 06:46 2
Футбол
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
22.03.2023, 15:52 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности