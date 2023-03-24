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  4. Кейн после рекордного гола за Англию: «Я нахожусь в лучшей форме в карьере»
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 17:12 |
213
0

Кейн после рекордного гола за Англию: «Я нахожусь в лучшей форме в карьере»

Защитникам сборной Украины нужно быть внимательными

24 марта 2023, 17:12 |
213
0
Кейн после рекордного гола за Англию: «Я нахожусь в лучшей форме в карьере»
Sky Sports. Гарри Кейн

Форвард Гарри Кейн в матче отбора Евро-2024 забил в ворота сборной Италии, став лучшим бомбардиром в истории сборной Англии с 54-м точными ударами.

Игрок «Тоттенхэма» считает, что вышел на пик формы.

«Не хочу заглядывать далеко в будущее, но мне 29 лет, я чувствую себя здоровым и сильным. Я в лучшей форме за всю карьеру, поэтому надеюсь, что впереди у меня много лет».

«А выступать за сборную Англии – самое приятное чувство в футболе. Хотелось бы как можно дольше играть в сборной», – сказал Кейн.

В следующем матче противостоять Кейну будет сборная Украины.

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Гарри Кейн сборная Англии по футболу Англия - Украина
Источник BBC
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