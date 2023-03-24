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  4. Месут ОЗИЛ: «Победа над Барселоной была похожа на оргазм»
Европейская Суперлига
24 марта 2023, 17:15 |
418
0

Месут ОЗИЛ: «Победа над Барселоной была похожа на оргазм»

Экс-хавбек «Реала» считает, что Эль Класико уже не то

24 марта 2023, 17:15 |
418
0
Месут ОЗИЛ: «Победа над Барселоной была похожа на оргазм»
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил, который недавно завершил карьеру, считает, что сейчас противостояние «Реала» и «Барселоны» немного потеряло свой былой блеск:

«Думаю, я попал в лучший период в истории Эль Класико. «Мадрид» и «Барса» были на пике развития, встречались даже в полуфинале Лиги чемпионов! В этих матчах было все. Моуриньо против Гвардиолы, Роналду против Месси...

Я бы сказал, что сейчас Эль Класико потеряло интенсивность и эмоциональность. Победа над «Барселоной» в то время была похожа на оргазм, потому что это были невероятно сложные матчи. Отмечу, что поражение 0:5 в Ла Лиге в 2010-м было одним из моих самых больших кошмаров на поле. Я сыграл много игр, много дерби, но думаю, что ничего подобного Эль Класико не будет».

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Месут Озил Реал Мадрид Барселона
Источник Marca
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