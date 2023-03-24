Германия24 марта 2023, 16:55 |
381
0
Йозуа КИММИХ: «Нагельсманн – выдающийся тренер
Хавбек «Баварии» – о возможной смене главного тренера
24 марта 2023, 16:55 |
381
0
Ключевой полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал возможное увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:
«Могу только сказать, что Юлиан – выдающийся тренер. В моей карьере было много тренеров, и он легко входит в тройку лучших. Но сейчас я не могу ничего комментировать, пожалуйста, уважайте это. Конечно, понятно, что сейчас это горячая тема, но клуб ничего не подтвердил».
Нагельсманна в «Баварии», скорее всего, заменит Томас Тухель.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 марта 2023, 17:41 2
Кевин Кэмпбелл – об игре украинца в рядах «канониров»
Бокс | 23 марта 2023, 22:12 28
Уоррен настаивает на финансовом факторе
Футбол | 24.03.2023, 16:13
Футбол | 24.03.2023, 15:04
Футбол | 23.03.2023, 18:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.03.2023, 06:17 5
22.03.2023, 17:17 10
24.03.2023, 08:33 3
23.03.2023, 09:42 43
23.03.2023, 20:55 25
23.03.2023, 05:50
23.03.2023, 21:25 5
22.03.2023, 22:55 2