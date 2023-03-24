Йозуа КИММИХ: «Нагельсманн – выдающийся тренер

Ключевой полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал возможное увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды:

«Могу только сказать, что Юлиан – выдающийся тренер. В моей карьере было много тренеров, и он легко входит в тройку лучших. Но сейчас я не могу ничего комментировать, пожалуйста, уважайте это. Конечно, понятно, что сейчас это горячая тема, но клуб ничего не подтвердил».

Нагельсманна в «Баварии», скорее всего, заменит Томас Тухель.