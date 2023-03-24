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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Мы заслуживали ничьей в матче с Англией»
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 15:22 | Обновлено 24 марта 2023, 16:16
162
3

Роберто МАНЧИНИ: «Мы заслуживали ничьей в матче с Англией»

Тренер сборной Италии – о поражении в матче отбора на Евро-2024

24 марта 2023, 15:22 | Обновлено 24 марта 2023, 16:16
162
3
Роберто МАНЧИНИ: «Мы заслуживали ничьей в матче с Англией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение 1:2 от Англии в матче отбора на Евро-2024:

«Мы знали, что матч будет сложным, но пропустили два гола после стандартных положений. В этих эпизодах следовало сыграть внимательнее. Мы доминировали во втором тайме и, вероятно, заслуживали ничьей. Разочарованы результатом, но нам еще предстоит пройти долгий путь.

Во втором тайме нам удалось прессинговать лучше, выше, и я снова увидел отличную команду. Это вселяет в нас надежду. Англия всегда опасна на стандартах, но мы не должны были пропускать эти два гола. Нужно закатать рукава и играть лучше.

Ретеги еще не успел познакомиться со своими партнерами по команде и с нашими требованиями. В первом тайме у него были трудности с английскими защитниками, которые очень физически сильны, но во втором тайме он действовал лучше. Он молод, и я думаю, ему просто нужно немного больше времени».

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Роберто Манчини сборная Италии по футболу Италия - Англия Евро-2024 сборная Англии по футболу
Источник УЕФА
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Комментарии 3
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Kh75
шанс для Мудрика показать англам, что ничерта они не шарят в феррари
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0
Выталкиватель парашутистов
На уровне сборных, я еще не встречал тренеров, которые могли честно признаться, что их команда еще не достигла того уровня, который бы позволил выиграть у соперника, который  на голову выше...
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0
rozalievka
Вы заслужили 0:3 после первого!! Хорошо еще отскочили...
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0
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