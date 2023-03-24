Роберто МАНЧИНИ: «Мы заслуживали ничьей в матче с Англией»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение 1:2 от Англии в матче отбора на Евро-2024:

«Мы знали, что матч будет сложным, но пропустили два гола после стандартных положений. В этих эпизодах следовало сыграть внимательнее. Мы доминировали во втором тайме и, вероятно, заслуживали ничьей. Разочарованы результатом, но нам еще предстоит пройти долгий путь.

Во втором тайме нам удалось прессинговать лучше, выше, и я снова увидел отличную команду. Это вселяет в нас надежду. Англия всегда опасна на стандартах, но мы не должны были пропускать эти два гола. Нужно закатать рукава и играть лучше.

Ретеги еще не успел познакомиться со своими партнерами по команде и с нашими требованиями. В первом тайме у него были трудности с английскими защитниками, которые очень физически сильны, но во втором тайме он действовал лучше. Он молод, и я думаю, ему просто нужно немного больше времени».