Молодежные турниры24 марта 2023, 15:19 | Обновлено 24 марта 2023, 15:55
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Подготовка к Евро-2023. Состав Украины U-21 на контрольный матч
Команда без Ротаня сыграет с Данией
24 марта 2023, 15:19 | Обновлено 24 марта 2023, 15:55
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Молодежная сборная Украины, которая готовится к Евро-2023, проводит тренировочный сбор без наставника Руслана Ротаня. Пока тренер работает с национальной командой, Украина U-21 сыграет контрольный матч против Дании U-21.
Тренерский штаб определил стартовый состав.
Украина U-21: Фесюн, Роман, Дидык, Боль, Драмбаев, Желизко, Очеретько, Рубчинский, Брагару, Назаренко, Кухаревич
Встреча начнется в 15:30.
Читайте также:Украина U-21 – Дания U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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