Подготовка к Евро-2023. Состав Украины U-21 на контрольный матч

Молодежная сборная Украины, которая готовится к Евро-2023, проводит тренировочный сбор без наставника Руслана Ротаня. Пока тренер работает с национальной командой, Украина U-21 сыграет контрольный матч против Дании U-21.

Тренерский штаб определил стартовый состав.

Украина U-21: Фесюн, Роман, Дидык, Боль, Драмбаев, Желизко, Очеретько, Рубчинский, Брагару, Назаренко, Кухаревич

Встреча начнется в 15:30.