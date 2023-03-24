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Молодежные турниры
24 марта 2023, 15:19 | Обновлено 24 марта 2023, 15:55
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0

Подготовка к Евро-2023. Состав Украины U-21 на контрольный матч

Команда без Ротаня сыграет с Данией

24 марта 2023, 15:19 | Обновлено 24 марта 2023, 15:55
320
0
Подготовка к Евро-2023. Состав Украины U-21 на контрольный матч
УАФ

Молодежная сборная Украины, которая готовится к Евро-2023, проводит тренировочный сбор без наставника Руслана Ротаня. Пока тренер работает с национальной командой, Украина U-21 сыграет контрольный матч против Дании U-21.

Тренерский штаб определил стартовый состав.

Украина U-21: Фесюн, Роман, Дидык, Боль, Драмбаев, Желизко, Очеретько, Рубчинский, Брагару, Назаренко, Кухаревич

Встреча начнется в 15:30.

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Источник Sport.ua
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