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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 14:40 | Обновлено 24 марта 2023, 16:17
617
1

САУТГЕЙТ – о матче с Украиной: «Будем играть против очень сильной команды»

Главный тренер сборной Англии ожидает непростой игры

24 марта 2023, 14:40 | Обновлено 24 марта 2023, 16:17
617
1
САУТГЕЙТ – о матче с Украиной: «Будем играть против очень сильной команды»
Getty Images/Global Images Ukraineю. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы в матче отбора Евро 2024 над Италией (2:1) поделился ожиданиями от следующего матча с Украиной.

«Придется думать о выборе состава. Но мы должны получить положительный результат на «Уэмбли», потому что победа над Италией будет весомой, если мы победим в воскресенье. Это мы сказали игрокам сразу после игры. В понедельник они могут отправляться куда угодно.

Будет нелегко – Украина пропускала первый тур. Нас ожидает перелет, восстановление – некоторые ребята получили ушибы. В воскресенье нам потребуется самая большая поддержка на «Уэмбли», что обеспечит нам эмоциональный подъем. И если мы сможем сыграть так, как это делали в первом тайме [против итальянцев], фанатам это понравится. Но мы будем играть против очень сильной команды», – сказал Саутгейт.

Матч против Англии состоится 26 марта, начало в 19:00 по Киеву.

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Источник УЕФА
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Springfield
Весь Лондон будет за Зинченко. Лучше бы им было играть где то в Ньюкасле.)
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