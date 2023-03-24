САУТГЕЙТ – о матче с Украиной: «Будем играть против очень сильной команды»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы в матче отбора Евро 2024 над Италией (2:1) поделился ожиданиями от следующего матча с Украиной.

«Придется думать о выборе состава. Но мы должны получить положительный результат на «Уэмбли», потому что победа над Италией будет весомой, если мы победим в воскресенье. Это мы сказали игрокам сразу после игры. В понедельник они могут отправляться куда угодно.

Будет нелегко – Украина пропускала первый тур. Нас ожидает перелет, восстановление – некоторые ребята получили ушибы. В воскресенье нам потребуется самая большая поддержка на «Уэмбли», что обеспечит нам эмоциональный подъем. И если мы сможем сыграть так, как это делали в первом тайме [против итальянцев], фанатам это понравится. Но мы будем играть против очень сильной команды», – сказал Саутгейт.

Матч против Англии состоится 26 марта, начало в 19:00 по Киеву.