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  4. Руслан РОТАНЬ: «Сказал игрокам, что в воскресенье будет на 300% сложнее»
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 13:57 | Обновлено 24 марта 2023, 13:58
596
3

Руслан РОТАНЬ: «Сказал игрокам, что в воскресенье будет на 300% сложнее»

И.о. главного тренера сборной Украины – о матче с «Брентфордом В»

24 марта 2023, 13:57 | Обновлено 24 марта 2023, 13:58
596
3
Руслан РОТАНЬ: «Сказал игрокам, что в воскресенье будет на 300% сложнее»
УАФ. Руслан Ротань (справа)

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань поделился эмоциями после победы над «Брентфордом В» (2:0) в рамках подготовки к матчу отбора Евро-2024 против Англии.

«За этот период времени тренировок у нас было очень мало. Важно проводить такие матчи, где мы можем почувствовать уверенность. Думаю, ребята провели хорошую игру, профессионально отнеслись к ней.

Я сказал им, что в воскресенье будет на 300% сложнее игра в плане стадиона, мотивации от сборной Англии, самоотдачи, игры один в один. Англия этим славится», – отметил Ротань.

Матч против Англии состоится 26 марта, начало в 19:00 по Киеву.

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товарищеские матчи Руслан Ротань сборная Украины по футболу Брентфорд Англия - Украина
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Mr Voevudskiy
Если пишешь название команды на укр/рус, то не В а Б. Грамотеи.
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+2
⬆️
Уже вижу  как забивают Грилиш, Кейн и Сака. ((
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-1
GloryUkraine
Підтримав та підбадьорив.
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-1
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