Руслан РОТАНЬ: «Сказал игрокам, что в воскресенье будет на 300% сложнее»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань поделился эмоциями после победы над «Брентфордом В» (2:0) в рамках подготовки к матчу отбора Евро-2024 против Англии.



«За этот период времени тренировок у нас было очень мало. Важно проводить такие матчи, где мы можем почувствовать уверенность. Думаю, ребята провели хорошую игру, профессионально отнеслись к ней.

Я сказал им, что в воскресенье будет на 300% сложнее игра в плане стадиона, мотивации от сборной Англии, самоотдачи, игры один в один. Англия этим славится», – отметил Ротань.

Матч против Англии состоится 26 марта, начало в 19:00 по Киеву.