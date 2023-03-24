Руслан РОТАНЬ: «Сказал игрокам, что в воскресенье будет на 300% сложнее»
И.о. главного тренера сборной Украины – о матче с «Брентфордом В»
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань поделился эмоциями после победы над «Брентфордом В» (2:0) в рамках подготовки к матчу отбора Евро-2024 против Англии.
«За этот период времени тренировок у нас было очень мало. Важно проводить такие матчи, где мы можем почувствовать уверенность. Думаю, ребята провели хорошую игру, профессионально отнеслись к ней.
Я сказал им, что в воскресенье будет на 300% сложнее игра в плане стадиона, мотивации от сборной Англии, самоотдачи, игры один в один. Англия этим славится», – отметил Ротань.
Матч против Англии состоится 26 марта, начало в 19:00 по Киеву.
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