ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сыграл в футгольф против швейцарца Гранита Джаки, который также выступает за «канониров».

Лункой игрокам послужил угловой сектор. Зинченко и Джака смогли прикатить мяч к назначеному месту за 3 удара. Таким образом в этом челлендже была зафиксирована ничья.

26 марта Зинченко вместе со сборной Украины проведет первый матч отборочного раунда Евро-2024 против сборной Англии. В товарищеском поединке против английского «Брентфорда B», который Украина провела вчера, 23 марта, Александр участие не брал.