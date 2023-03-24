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  4. ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу
Англия
24 марта 2023, 13:53 |
815
0

ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу

Александр расписал ничью с Джакой

24 марта 2023, 13:53 |
815
0
ВИДЕО. Зинченко сыграл в футгольф с партнером по Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Гранит Джака

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сыграл в футгольф против швейцарца Гранита Джаки, который также выступает за «канониров».

Лункой игрокам послужил угловой сектор. Зинченко и Джака смогли прикатить мяч к назначеному месту за 3 удара. Таким образом в этом челлендже была зафиксирована ничья.

26 марта Зинченко вместе со сборной Украины проведет первый матч отборочного раунда Евро-2024 против сборной Англии. В товарищеском поединке против английского «Брентфорда B», который Украина провела вчера, 23 марта, Александр участие не брал.

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видео Александр Зинченко Гранит Джака Арсенал Лондон
Источник Instagram
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