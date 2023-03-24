Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мы доказали, что способны удивлять»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от национальной команды Англии (1:2) в квалификации Евро-2024.

«Если дарить весь первый тайм такому сильному сопернику, как Англия, вас обязательно накажут. Мы смогли собраться во второй половине встречи, где заново открыли себя. Мы доказали, что способны удивлять. Италия хочет добиваться хороших результатов, и мы сделаем это в текущем отборочном цикле», - сказал Доннарумма.

26 марта сборная Италии на выезде сыграет против Мальты.