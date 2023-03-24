Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мы доказали, что способны удивлять»
Вратарь сборной Италии – о поражении от Англии
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от национальной команды Англии (1:2) в квалификации Евро-2024.
«Если дарить весь первый тайм такому сильному сопернику, как Англия, вас обязательно накажут. Мы смогли собраться во второй половине встречи, где заново открыли себя. Мы доказали, что способны удивлять. Италия хочет добиваться хороших результатов, и мы сделаем это в текущем отборочном цикле», - сказал Доннарумма.
26 марта сборная Италии на выезде сыграет против Мальты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игроку сборной Украины не дает покоя решение КДК УАФ, забравшего у него все регалии
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко считает команду Патрика ван Леувена фаворитом в борьбе за «серебро»