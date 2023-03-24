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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Давайте не будем вешать клише на Зинченко»
Англия
24 марта 2023, 11:39 | Обновлено 24 марта 2023, 11:43
1463
2

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Давайте не будем вешать клише на Зинченко»

Специалист не согласен с известным изданием касаемо лидера сборной Украины

24 марта 2023, 11:39 | Обновлено 24 марта 2023, 11:43
1463
2
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Давайте не будем вешать клише на Зинченко»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об защитнике сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

Ранее английское издание FourFourTwo признало Александра Зинченко лучшим левым защитником мира.

«Давайте сейчас не будем вешать клише. Чтобы быть одним из лучших защитников, надо провести на высоком уровне не полсезона, а несколько лет. Сегодня Зинченко смотрится великолепно.

FourFourTwo признал Зинченко лучшим левым защитником мира? Это же английская пресса, испанцы, например, могут поставить Сашу на третье или пятое место. Это все относительно. Но сейчас он смотрится отлично. В данный момент Зинченко по праву находится в числе лучших левых защитников мира», - сказал Хацкевич.

В этом сезоне 26-летний Зинченко в составе Арсенала провел 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал два ассиста.

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Александр Хацкевич Александр Зинченко сборная Украины по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 2
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Тарік1994
Стосовно кліше я згоден. Але Сашко на високому рівні грає вже як раз кілька років, а то таке відчуття, що він з Колоса в Арсенал перейшов, а не з Сіті. Просто якщо раніше порівння з топ футболістами було недоречне бо Саньок не мав такої ролі та був гравцем ротації, то зараз цілком. Головне, щоб тенденція з недоцінкою (серед наших експертів та вболівальників) рівня Зінченка продовжувалась і далі, бо краще недоцінювати і потім приємно здивуватись, ніж навпаки
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+1
Sher15
Зинченко это совершенно не левый защитник .Левый защитник это Миколенко который в подкатах выносит мячи .Зинченко это свободный художник номинально играющий с левой стороны поля 
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0
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