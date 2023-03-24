Александр ХАЦКЕВИЧ: «Давайте не будем вешать клише на Зинченко»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об защитнике сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александре Зинченко.

Ранее английское издание FourFourTwo признало Александра Зинченко лучшим левым защитником мира.

«Давайте сейчас не будем вешать клише. Чтобы быть одним из лучших защитников, надо провести на высоком уровне не полсезона, а несколько лет. Сегодня Зинченко смотрится великолепно.

FourFourTwo признал Зинченко лучшим левым защитником мира? Это же английская пресса, испанцы, например, могут поставить Сашу на третье или пятое место. Это все относительно. Но сейчас он смотрится отлично. В данный момент Зинченко по праву находится в числе лучших левых защитников мира», - сказал Хацкевич.

В этом сезоне 26-летний Зинченко в составе Арсенала провел 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал два ассиста.