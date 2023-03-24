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Украина. Первая лига
24 марта 2023, 11:17 | Обновлено 24 марта 2023, 11:25
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Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко считает команду Патрика ван Леувена фаворитом в борьбе за «серебро»

24 марта 2023, 11:17 | Обновлено 24 марта 2023, 11:25
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4
Геллер снова угадал с тренером. Почему Заря будет бороться за второе место
ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» выдала мощный старт второй части сезона. Команда Патрика ван Леувена одержала три победы в трех матчах, забив семь голов. На щите оказался не только аутсайдер – ФК «Львов», но и амбициозная «Ворскла», и киевское «Динамо».

В турнирной таблице «Заря» уже имеет отрыв от киевлян в 4 очка и очень близко приблизилась к опустившемуся на второе место «Днепру-1». Учитывая весенние результаты и игру команды Александра Кучера, нас может ожидать интересная борьба за второе место и, соответственно, зону Лиги чемпионов.
***

Президент «Зари» Евгений Геллер умеет выбирать тренеров. Кандидатов предлагают агенты, но именно владелец выбирает наставника, который будет работать с командой. Сначала выстрелил Юрий Вернидуб, о котором тогда особо никто не знал. За время работы Юрия Николаевича команда стала одним из лидеров украинского футбола и играла в еврокубках. Затем последовали три сезона Виктора Скрипника, которые запомнились стабильной «бронзой», выступлениями в еврокубках и прогрессом игроков. Казалось, что после этого уже будет провал, но с ван Леувеном очень угадали.

Нидерландец не чужой для Украины. Он в свое время участвовал в становлении академии «Шахтера». Являлся главным методистом школы «горняков». Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков, Александр Пихаленок – это уже продукт нидерландской системы. Затем не очень успешно работал в Казахстане и Израиле. Его главная фишка – работа с молодыми футболистами, подход к игрокам и атакующая игра. Все это очень совпадает с потребностями клуба из Луганска.

ФК Заря Луганск. Патрик ван Леувен

В текущем сезоне в составе «Зари» проявили себя молодые игроки. Владимир Бражко стал одним из лидеров середины поля. Здорово против «Динамо» сыграл 19-летний вратарь Александр Сапутин. Хотя это даже не игрок юношеских сборных. Прогрессируют Денис Нагнойный и Максим Хлань. Наконец-то самоутвердился во взрослом футболе Арсений Батагов.

Находит подход к игрокам. Богдана Бутко уже давно списали, и он долгое время был без клуба. Сейчас в «Заре» экс-защитник сборной Украины на хорошем счету. У Назария Русина не вышло с тремя тренерами «Динамо» и наставником «Легии». В настоящее время он один из лидеров команды. Имеет преимущество в результативности и качестве игры перед Владиславом Кабаевым, играющим на его позиции в «Динамо». Стабильностью и классом стал обрастать Сергей Булеца.

Очень быстро адаптируются новички. Панамец Эдуардо Герреро в трех турах совершил 3 ассиста и забил гол. Хотя в команде недавно. В середине поля хорошо смотрится ненужный «Александрии» Кирилл Дришлюк.

Клуб не подписывает супер-игроков. Не разбрасывается деньгами. Все очень скромно – сбитые летчики, молодежь, ненужные клубам игроки. Из этого всего Патрик сделал команду. Причем успешную и зрелищную. Это тренерская работа и его заслуга.

У клуба хватает кадровых проблем. Есть на что жаловаться. После удачного старта сезона «Колос» вернул форварда Дениса Безбородько. Только к концу зимнего трансферного окна клуб подписал Герреро и лучшего бомбардира юношеского первенства Владислава Погорелого.

Еще летом был продан в «Шахтер» лидер середины поля Егор Назарина. Основной вратарь Дмитрий Мацапура серьезно травмировался зимой. Готовой замены ему нет. Инфаркт получил один из лидеров команды Олег Данченко. Надолго вылетел Вячеслав Чурко. Где-то конкуренции не хватает, где-то просела глубина состава.

***

В начале сезона все выглядело «сырым». Новый тренер, много новых игроков. Потребовалось время, чтобы сыграться. Это все стоило вылета из еврокубков и потери нескольких очков. Осенью уже вырисовался контур. За зиму команда «склеилась», сыгралась и представляет реальную силу.

Здесь нужно отдать должное Геллеру. Евгений Борисович не шатается из стороны в сторону, а гнет свою линию. Команда три сезона играла в атакующий футбол со Скрипником. Ничего ломать не нужно. Нужен тренер такого же видения футбола, который только дополнит, даст эффект новизны.

УПЛ

Побеждает тот, кто забивает. С позиционной атакой у «Зари» все хорошо. Они умеют играть первым номером и создавать моменты у ворот соперников. Это будет очень важным показателем в борьбе за медали. «Динамо» в трех матчах забило один гол из минимума моментов. У «Днепра-1» 3 гола, но не совсем идет игра у лучшего бомбардира команды Артема Довбика.

В клубе идиллия в иерархии. У бывшего наставника команды Скрипника не все сложилось с агентом Вадимом Шаблием, формирующим состав команды. Патрик - клиент ProStar. Собственно, по их приглашению и приехал в Украину. Потому нет никаких вопросов по трансферной политике. Нет уже такого, что тренер видит комплектацию по-своему, а ему дают других игроков.

Не менее важный момент, что «Заря» базируется в Киеве. Не секрет, что клуб из Луганска пользуется инфраструктурой «Динамо». Владельцы имеют дружеские отношения. Клуб проводит матчи на стадионе Лобановского и тренируется на базе в Конче-Заспе. Заря получила очень хорошие условия для подготовки, реабилитации, восстановления игроков.

Живя в столице Украины, уже можно работать с легионерами. Больше шансов, что в Киев будут желающие приехать. Здесь относительно безопасно и уровень жизни хороший. Вряд ли тот же Герреро поехал бы играть в другой украинский город. Для украинцев – это определенный уровень, который нельзя сравнить с Александрией, Петрово или Ужгородом, с безопасностью в Одессе или Кривом Роге. Арендованным из «Динамо» Никите Бурде, Владимиру Бражко даже квартиры не нужно было менять. Базирование в Киеве также стало важным фактором в трансферах Русина, Антюха, Погорелого, Вантуха.

Очень важно, что никаких вопросов нет по финансам. Материальный тыл обеспечен. Если раньше СМИ писали о задолженностях у «Зари» за определенное время, что не идет на пользу мотивации футболистов, то сейчас все спокойно. Футболисты и тренеры получают свое. Ничего не отвлекает, и нет поводов не сконцентрироваться на футболе.

Борьба за второе место выглядит реальной. «Динамо» серьезно штормит. Пока не видно, благодаря чему команда Луческу может побороть этот кризис. Очный матч показал, что «Заря» ничем не хуже. «Днепр-1» выглядит неубедительно весной. Команда потеряла в трех турах пять очков. От осеннего образца осталось очень мало. У днепрян есть две недели на исправление ситуации. В середине апреля команды сыграют очный матч в Киеве. Собственно, тогда и станет понятно, способна ли команда ван Леувена бороться за второе место.

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статьи эксклюзив Патрик ван Леувен Заря Луганск Евгений Геллер
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sher15
Не забуду в каком-то году Динамо летело дома колосу без шансов 0 2 и перепуганный Михайличенко скупил блок сигарет и звонил спрашивал как играет заря которой нужно было выиграть чтоб занять второе место.Хотелось его успокоить и сказать заря сыграет вничью.и даже не попытается атаковать.
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0
Calm
А перший хто!?
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0
Иван Качура
Аби не сезонні розпродажі гравців, то могли і єврокубках добре виступати. Кожен рік оновлення команди. 
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0
Sher15
Зоря это слабая безвольная команда .Каждый год обещает что будет за что то бороться а по итогу сдувается .Точно также будет и на этот раз 
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-1
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