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  4. Егор ЯРМОЛЮК: «Скоро буду зажигать в Англии»
Англия
24 марта 2023, 10:58 |
480
0

Егор ЯРМОЛЮК: «Скоро буду зажигать в Англии»

Украинский хавбек «Брентфорда» посетил товарищеский матч сборной Украины

24 марта 2023, 10:58 |
480
0
Егор ЯРМОЛЮК: «Скоро буду зажигать в Англии»
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

19-летний полузащитник Егор Ярмолюк посетил спарринг национальной сборной Украины с дублем «Брентфорда» (2:0).

«Я очень рад видеть именно здесь эту команду. Эмоции переполняют. Рад увидеть футболистов, с которыми играл. Рад с ними встретиться, поговорить. Рад был видеть своих днепровских игроков, таких как Довбик, Сваток и Пихаленок.

Очень интересно, каков будет результат в матче с Англией. Я буду поддерживать свою страну. В Англии я уже достаточно свой. Уже прошел почти год. Скоро уже буду зажигать», - сказал Ярмолюк.

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Егор Ярмолюк Брентфорд сборная Украины по футболу товарищеские матчи
Источник Украинская ассоциация футбола
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