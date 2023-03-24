Егор ЯРМОЛЮК: «Скоро буду зажигать в Англии»
Украинский хавбек «Брентфорда» посетил товарищеский матч сборной Украины
19-летний полузащитник Егор Ярмолюк посетил спарринг национальной сборной Украины с дублем «Брентфорда» (2:0).
«Я очень рад видеть именно здесь эту команду. Эмоции переполняют. Рад увидеть футболистов, с которыми играл. Рад с ними встретиться, поговорить. Рад был видеть своих днепровских игроков, таких как Довбик, Сваток и Пихаленок.
Очень интересно, каков будет результат в матче с Англией. Я буду поддерживать свою страну. В Англии я уже достаточно свой. Уже прошел почти год. Скоро уже буду зажигать», - сказал Ярмолюк.
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