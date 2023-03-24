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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Лично мне нравится тренерский стиль Ротаня»
Украина. Премьер лига
24 марта 2023, 10:36 | Обновлено 24 марта 2023, 10:47
184
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Лично мне нравится тренерский стиль Ротаня»

Хавбек сборной Украины – о работе под руководством нового главного тренера

24 марта 2023, 10:36 | Обновлено 24 марта 2023, 10:47
184
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Лично мне нравится тренерский стиль Ротаня»
УАФ. Александр Пихаленок

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок рассказал об эмоциях игроков национальной команды перед стартовым поединком в квалификации Евро-2024.

23 марта сборная Украины в Лондоне на арене ФК «Уимблдон» провела спарринг с командой «Брентфорд В» и одержала победу со счетом 2:0. Поединок состоялся в рамках подготовки к стартовому матчу сине-желтых в отборочном турнире Евро-2024 – с Англией.

Об эмоциях украинских игроков накануне важной встречи рассказал полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок.

«Перед стартом в квалификации, конечно, волнение есть. Но, я думаю, те 11 игроков, которые выйдут на поле в поединке с Англией, со стартовым свистком о нем забудут. Мне лично нравится тренерский стиль нового наставника. Это – современный футбол. Думаю, что все ребята довольны. Так что осталось все то, что мы наработали, перенести на футбольное поле», - сказал Александр Пихаленок.

Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне (начало – в 19:00 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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