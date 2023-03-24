Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
Франция
24.03.2023 21:45 - : -
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
24 марта 2023, 10:35 |
94
0

Франция – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 24 марта в 21:45 по Киеву

24 марта 2023, 10:35 |
94
0
Франция – Нидерланды. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, в Сен-Дени (Париж) на поле арены «Стад де Франс» состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Франции и Нидерландов.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Франция – Нидерланды в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.

Сборная Франции имеет в активе 5 побед над командой Нидерландов в восьми очных поединках. На счету «оранжевых» два выигрыша. Один поединок завершился вничью. Дедье Дешам перед игрой сообщил, что Эдуардо Камавинга будет считаться сейчас левым защитником и будет конкурировать с Тео Эрнандесом за место в стартовом составе. Куман взамен выбывшим пригласил в команду полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, вратаря «Витесса» Кьелла Схерпена и защитника миланского «Интера» Стефана де Врея.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Мы доказали, что способны удивлять»
Швеция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
беларусь – Швейцария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
сборная Франции по футболу сборная Нидерландов по футболу Франция - Нидерланды Евро-2024 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Украине Зинченко точно платит за хвалебные статьи»
Футбол | 24 марта 2023, 09:34 14
Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Украине Зинченко точно платит за хвалебные статьи»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «В Украине Зинченко точно платит за хвалебные статьи»

Футбольный эксперт – о защитнике «Арсенала»

Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Другие виды | 24 марта 2023, 06:06 0
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука
Победный почин Ротаня, точка в бою Усик – Фьюри, предъява изгоя Тимощука

Главные новости за 23 марта на Sport.ua

Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
Футбол | 23.03.2023, 17:41
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
Экс-игрок Арсенала: «Зинченко? Не видел, чтобы левый защитник так играл»
ВИДЕО. Лионель Месси забил 800-й гол в карьере
Футбол | 24.03.2023, 09:53
ВИДЕО. Лионель Месси забил 800-й гол в карьере
ВИДЕО. Лионель Месси забил 800-й гол в карьере
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Бокс | 23.03.2023, 12:47
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Промоутер Усика пролил свет на гонорар Александра за бой с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд
23.03.2023, 16:13 23
Футбол
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
ВИДЕО. Преступления Поворознюка: кто его крыша. Интервью режиссера Гордону
24.03.2023, 06:17 4
Футбол
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
22.03.2023, 15:16 2
Бокс
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
23.03.2023, 20:55 26
Футбол
Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь
Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь
22.03.2023, 10:59 19
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
22.03.2023, 11:22 18
Футбол
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
22.03.2023, 09:17 26
Бокс
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности