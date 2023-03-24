В пятницу, 24 марта, в Сен-Дени (Париж) на поле арены «Стад де Франс» состоится матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года между сборными Франции и Нидерландов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Франция – Нидерланды в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.

Сборная Франции имеет в активе 5 побед над командой Нидерландов в восьми очных поединках. На счету «оранжевых» два выигрыша. Один поединок завершился вничью. Дедье Дешам перед игрой сообщил, что Эдуардо Камавинга будет считаться сейчас левым защитником и будет конкурировать с Тео Эрнандесом за место в стартовом составе. Куман взамен выбывшим пригласил в команду полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха, вратаря «Витесса» Кьелла Схерпена и защитника миланского «Интера» Стефана де Врея.