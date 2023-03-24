Роберто МАРТИНЕС: «Было необходимо, чтобы Роналду проявил преданность»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в матче первого тура квалификации Евро-2024, а также отметил роль Криштиану Роналду, который оформил дубль.

«Очень важная победа. У нас была возможность познакомиться с футболистами, понять, как добиться от них максимума. Горжусь ими, они показали тот же настрой, что и на тренировках. Надо наслаждаться такими моментами.

Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным своему делу. Это новый цикл. Было необходимо, чтобы Роналду проявил эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал», - сказал Мартинес.