Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм

Английский «Тоттенхэм» заинтересован в услугах Юлиана Нагельсманна. Ранее стало известно, что «Бавария» приняла решение уволить Нагельсмана и назначить Томаса Тухеля.

«Шпоры» вели переговоры с Тухелем, но теперь будут вынуждены переключиться на другие варианты. Одним из них станет именно Нагельсманн.

Отмечается, что репутация 35-летнего тренера почти не пострадает вследствие увольнения.

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата АПЛ.