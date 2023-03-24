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Англия
24 марта 2023, 07:18 | Обновлено 24 марта 2023, 07:24
672
1

Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм

35-летнего специалиста хотят видеть в клубе АПЛ

24 марта 2023, 07:18 | Обновлено 24 марта 2023, 07:24
672
1
Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Английский «Тоттенхэм» заинтересован в услугах Юлиана Нагельсманна. Ранее стало известно, что «Бавария» приняла решение уволить Нагельсмана и назначить Томаса Тухеля.

«Шпоры» вели переговоры с Тухелем, но теперь будут вынуждены переключиться на другие варианты. Одним из них станет именно Нагельсманн.

Отмечается, что репутация 35-летнего тренера почти не пострадает вследствие увольнения.

«Тоттенхэм» с 49 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата АПЛ.

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Источник: Бавария уволила Нагельсманна
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Юлиан Нагельсманн Тоттенхэм Бавария
Источник Evening Standard
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Mike000000
В связи с последними событиями, стояло ли оно уходить с Лейпцига?
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