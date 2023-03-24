Англия24 марта 2023, 07:18 | Обновлено 24 марта 2023, 07:24
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Нагельсманн может возглавить Тоттенхэм
35-летнего специалиста хотят видеть в клубе АПЛ
24 марта 2023, 07:18 | Обновлено 24 марта 2023, 07:24
672
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Английский «Тоттенхэм» заинтересован в услугах Юлиана Нагельсманна. Ранее стало известно, что «Бавария» приняла решение уволить Нагельсмана и назначить Томаса Тухеля.
«Шпоры» вели переговоры с Тухелем, но теперь будут вынуждены переключиться на другие варианты. Одним из них станет именно Нагельсманн.
Отмечается, что репутация 35-летнего тренера почти не пострадает вследствие увольнения.
«Тоттенхэм» с 49 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата АПЛ.
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