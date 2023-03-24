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Евро
Босния и Герцеговина
23.03.2023 21:45 – FT 3 : 0
Исландия
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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 05:55 |
89
0

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0. По-крупному. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матчей 1-го тура отбора на Евро-2024 в группе J

24 марта 2023, 05:55 |
89
0
Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0. По-крупному. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 марта, в стартовых поединках квалификации чемпионата Европы 2024 года сборная Боснии и Герцеговины дома разгромила команду Исландии – 3:0. В другом поединке группы J миром 0:0 разошлись Словакия и Люксембург.

Отбор на Евро-2024. Группа J. 1-й тур

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.

Словакия – Люксембург – 0:0

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Амар Дедич (Босния и Герцеговина).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Раде Крунич (Босния и Герцеговина).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Раде Крунич (Босния и Герцеговина).
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Источник Sport.ua
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