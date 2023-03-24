В четверг, 23 марта, в стартовых поединках квалификации чемпионата Европы 2024 года сборная Боснии и Герцеговины дома разгромила команду Исландии – 3:0. В другом поединке группы J миром 0:0 разошлись Словакия и Люксембург.

Отбор на Евро-2024. Группа J. 1-й тур

Босния и Герцеговина – Исландия – 3:0

Голы: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.

Словакия – Люксембург – 0:0