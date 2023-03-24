Расмус ХОЙЛУНД: «Никогда не испытывал ничего подобного»

Нападающий сборной Дании и итальянского клуба «Аталанта» Расмус Хойлунд поделился эмоциями от матча отбора на Евро-2024 с командой Финляндии (3:1), в котором он стал автором хет-трика.

«Для меня это очень большой день. Никогда не испытывал ничего подобного. Я очень рад. Мечтал о подобном еще со времен, когда приходил на этот стадион болельщиком», – признался Хойлунд.

Напомним, в группе Н квалификации, где играют сборные Дании и Финляндии, также выступают команды Северной Ирландии и Словении, Казахстана и Сан-Марино. В 1-м туре сборная Сан-Марино дома проиграла 0:2 команде Северной Ирландии, а Казахстан в родных стенах уступил Словении – 1:2.