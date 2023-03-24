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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 05:36 | Обновлено 24 марта 2023, 05:40
255
0

Расмус ХОЙЛУНД: «Никогда не испытывал ничего подобного»

Датский форвард – о матче с Финляндией

24 марта 2023, 05:36 | Обновлено 24 марта 2023, 05:40
255
0
Расмус ХОЙЛУНД: «Никогда не испытывал ничего подобного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Нападающий сборной Дании и итальянского клуба «Аталанта» Расмус Хойлунд поделился эмоциями от матча отбора на Евро-2024 с командой Финляндии (3:1), в котором он стал автором хет-трика.

«Для меня это очень большой день. Никогда не испытывал ничего подобного. Я очень рад. Мечтал о подобном еще со времен, когда приходил на этот стадион болельщиком», – признался Хойлунд.

Напомним, в группе Н квалификации, где играют сборные Дании и Финляндии, также выступают команды Северной Ирландии и Словении, Казахстана и Сан-Марино. В 1-м туре сборная Сан-Марино дома проиграла 0:2 команде Северной Ирландии, а Казахстан в родных стенах уступил Словении – 1:2.

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Евро-2024 Расмус Хойлунд сборная Дании по футболу сборная Финляндии по футболу
Источник УЕФА
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