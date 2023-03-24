В четверг, 23 марта, в матче 1-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года сборная Северной Македонии на своем поле добилась победы над командой Мальты – 2:1.

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Напомним, сборные Северной Македонии и Мальты играют в группе С квалификации, где также будет выступать и сборная Украины.

Отбор Евро-2024. Группа C

Северная Македония – Мальта – 2:1

Голы: Элмас, 66, Чурлинов, 72 – Янкам, 85.