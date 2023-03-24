23.03.2023 21:45 – FT 2 : 1
Чемпионат Европы24 марта 2023, 02:08 | Обновлено 24 марта 2023, 02:12
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Северная Македония – Мальта – 2:1. Голы под занавес. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации Евро-2024
24 марта 2023, 02:08 | Обновлено 24 марта 2023, 02:12
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В четверг, 23 марта, в матче 1-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года сборная Северной Македонии на своем поле добилась победы над командой Мальты – 2:1.
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Напомним, сборные Северной Македонии и Мальты играют в группе С квалификации, где также будет выступать и сборная Украины.
Отбор Евро-2024. Группа C
Северная Македония – Мальта – 2:1
Голы: Элмас, 66, Чурлинов, 72 – Янкам, 85.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Янкам (Мальта).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Чурлинов (Северная Македония).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Северная Македония).
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