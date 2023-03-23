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Евро
Северная Македония
23.03.2023 21:45 – FT 2 : 1
Мальта
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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 23:45 | Обновлено 24 марта 2023, 00:26
435
0

Соперники Украины. Северная Македония обыграла Мальту

Северная Македония стартовала в отборе с победы

23 марта 2023, 23:45 | Обновлено 24 марта 2023, 00:26
435
0
Соперники Украины. Северная Македония обыграла Мальту
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В группе отбора Евро-2024 с участием сборной Украины сыграны первые матчи. Сборная Северной Македонии на своем поле сумела обыграть Мальту со счетом 2:1.

В другой встрече Англия обыграла Италию, а сборная Украины свой первый матч отбора проведет 26 марта в Лондоне.

Отбор Евро-2024. Группа C

Северная Македония - Мальта 2:1
Голы: Элмас, 66, Чурлинов, 72 - Янкам, 85

Северная Македония: Димитревски, Ристовски, Велковски (Чурлинов, 59), Мусилу, Алиоски (Ашковски, 78), Атанасов, Зайков (Ристевски, 90+3), Элмас, Бардхи, Трайковски (Нестеровски, 58), Миовски

Мальта: Бонелло, Апап, Борг, Аттард, Кристенсен (Янкам, 77), Гулламьер, Д.Мбонг (Димех, 67), Камензули (Корбалан, 77), Теума (Пайбер, 84), П.Мбонг, Сатариано (Джонс, 84)

1. Англия - 3
2. Северная Македония - 3
3. Украина - 0
4. Мальта - 0
5. Италия - 0

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Источник Sport.ua
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