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23 марта 2023, 21:57 | Обновлено 23 марта 2023, 22:26
846
0

ВИДЕО. Как Украина U-19 сенсационно проиграла сборной Люксембурга

Смотрите, как команда Сергея Нагорняка потерпела фиаско на старте отбора к ЧЕ

23 марта 2023, 21:57 | Обновлено 23 марта 2023, 22:26
846
0
ВИДЕО. Как Украина U-19 сенсационно проиграла сборной Люксембурга
УАФ

22 марта матчем против Люксембурга юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения) начала выступление в элит-раунде квалификации Евро-2023 U-19.

Подопечные Сергея Нагорняка стартовала в элит-раунде игрой против люксембургских сверстников в городе Бадахос. Украинцам удалось открыть счет на 12-й минуте – после передачи Булезы отличился Горбач. Однако вскоре соперники отыгрались после точного удара Эльшана. Далее обе команды создавали моменты, однако сменить счет до перерыва не сумели.

На 59-й минуте украинцы оказались в затруднительном положении, поскольку Эльшан оформил дубль. Сергей Нагорняк отреагировал сразу четырьмя заменами, однако изменить ход поединка ребятам так и не удалось. В компенсированное время обе команды остались вдесятером.

В итоге юношеская сборная Украины начала свое выступление в элит-раунде отбора с поражения – 1:2. Следующий матч украинская команда проведет 25 марта против Дании.

Евро-2023 U-19. Элит-раунд отбора. Группа 3

1-й тур, 22.03.2023

21:00. Украина U-19 – Люксембург U-19 – 1:2 (1:1)

Голы: Горбач, 12 – Эльшан, 17, 59.

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Источник Sport.ua
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