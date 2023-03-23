ВИДЕО. Как Украина U-19 сенсационно проиграла сборной Люксембурга

22 марта матчем против Люксембурга юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2004 года рождения) начала выступление в элит-раунде квалификации Евро-2023 U-19.

Подопечные Сергея Нагорняка стартовала в элит-раунде игрой против люксембургских сверстников в городе Бадахос. Украинцам удалось открыть счет на 12-й минуте – после передачи Булезы отличился Горбач. Однако вскоре соперники отыгрались после точного удара Эльшана. Далее обе команды создавали моменты, однако сменить счет до перерыва не сумели.

На 59-й минуте украинцы оказались в затруднительном положении, поскольку Эльшан оформил дубль. Сергей Нагорняк отреагировал сразу четырьмя заменами, однако изменить ход поединка ребятам так и не удалось. В компенсированное время обе команды остались вдесятером.

В итоге юношеская сборная Украины начала свое выступление в элит-раунде отбора с поражения – 1:2. Следующий матч украинская команда проведет 25 марта против Дании.

Евро-2023 U-19. Элит-раунд отбора. Группа 3

1-й тур, 22.03.2023

21:00. Украина U-19 – Люксембург U-19 – 1:2 (1:1)

Голы: Горбач, 12 – Эльшан, 17, 59.