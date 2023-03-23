ФОТО. Как сборная Украины Брентфорд В обыграла

23 марта национальная сборная Украины провела спарринг с английским «Брентфордом B», на тренировочной базе которого команда Руслана Ротаня готовится к матчу отбора Евро-2024 со сборной Англии.

По инициативе хозяев матч прошел не на их клубном стадионе, а относительно рядом, как по меркам Лондона, – на арене ФК «Уимблдон».

С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым для СМИ и не организовывать трансляцию. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

Контрольный матч

«Брентфорд В» – Украина – 0:2

Голы: Сваток (22), Судаков (65).