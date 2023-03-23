Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как сборная Украины Брентфорд В обыграла
Чемпионат Европы
23 марта 2023, 21:44 |
1137
0

ФОТО. Как сборная Украины Брентфорд В обыграла

Матч сделали закрытым для СМИ и не организовывали трансляцию

23 марта 2023, 21:44 |
1137
0
ФОТО. Как сборная Украины Брентфорд В обыграла
УАФ

23 марта национальная сборная Украины провела спарринг с английским «Брентфордом B», на тренировочной базе которого команда Руслана Ротаня готовится к матчу отбора Евро-2024 со сборной Англии.

По инициативе хозяев матч прошел не на их клубном стадионе, а относительно рядом, как по меркам Лондона, – на арене ФК «Уимблдон».

С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым для СМИ и не организовывать трансляцию. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

Контрольный матч

«Брентфорд В» – Украина – 0:2
Голы: Сваток (22), Судаков (65).

kak-sbornaya-ukrainy-brentford-v-obygrala
kak-sbornaya-ukrainy-brentford-v-obygrala-foto-1
kak-sbornaya-ukrainy-brentford-v-obygrala-foto-2
kak-sbornaya-ukrainy-brentford-v-obygrala-foto-3
kak-sbornaya-ukrainy-brentford-v-obygrala-foto-4
По теме:
Украина выиграла спарринг у Брентфорда за три дня до битвы на Уэмбли
Украина U21 – Дания U21. Текстовая трансляция матча
Сваток открыл счет в матче сборной Украины против Брентфорда
товарищеские матчи Руслан Ротань сборная Украины по футболу Брентфорд Англия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023
Футзал | 22 марта 2023, 22:55 2
Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023
Украина разгромила Черногорию со счетом 12:1 в отборе на Евро-2023

Команда Игоря Москвичева не оставила ни малейших шансов соперникам

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Бокс | 23 марта 2023, 19:03 16
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, ты гадкая и малая крыса»

Британец позволил себе очередной мерзкий спич в адрес украинского чемпиона

ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
Бокс | 23.03.2023, 15:37
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
ДЖОШУА: «Посмотрите, через что проходит Усик. Это безумие»
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Футбол | 23.03.2023, 19:33
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Футбол | 23.03.2023, 05:50
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Боя Усик – Фьюри не будет, победа Прометея, поражение Украины U-19
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
22.03.2023, 15:16 2
Бокс
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
21.03.2023, 20:34 17
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
ВИДЕО. Ломаченко опубликовал ролик СПЖ с претензиями к Зеленскому от УПЦ МП
23.03.2023, 09:42 43
Бокс
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
22.03.2023, 13:40
Бокс
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
Буффон назвал главную ошибку в своей карьере
21.03.2023, 17:56 1
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
22.03.2023, 11:22 17
Футбол
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
ВИДЕО. Арсенал посвятил 6-минутный ролик Зинченко после победы в матче АПЛ
22.03.2023, 19:59 4
Футбол
Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь
Боя с Фьюри не будет. Усик закрыл тренировочный лагерь
22.03.2023, 10:59 19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности