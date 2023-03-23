Киченок и Кенин проиграли восьмому сеяному дуэту в Майами
Надежда не сумела стартовать с победы на большом турнире во Флориде
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.
В первом раунде украинка в дуэте с американкой Софией Кенин проиграла восьмому сеяному дуэту Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).
Судьба матча решилась на затяжном чемпионском тай-брейке.
Майами. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / София Кенин – Николь Мелихар / Эллен Перес – 3:6, 7:6(5), 13-15
У Мелихар и Перес далее по сетке победительницы матча Анна Калинская / Кети Макнелли – Анна Бондар / Кимберли Циммерманн.
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