Киченок и Кенин проиграли восьмому сеяному дуэту в Майами

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

В первом раунде украинка в дуэте с американкой Софией Кенин проиграла восьмому сеяному дуэту Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).

Судьба матча решилась на затяжном чемпионском тай-брейке.

Майами. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / София Кенин – Николь Мелихар / Эллен Перес – 3:6, 7:6(5), 13-15

У Мелихар и Перес далее по сетке победительницы матча Анна Калинская / Кети Макнелли – Анна Бондар / Кимберли Циммерманн.