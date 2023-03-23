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WTA
23 марта 2023, 20:59 |
148
0

Киченок и Кенин проиграли восьмому сеяному дуэту в Майами

Надежда не сумела стартовать с победы на большом турнире во Флориде

23 марта 2023, 20:59 |
148
0
Киченок и Кенин проиграли восьмому сеяному дуэту в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

В первом раунде украинка в дуэте с американкой Софией Кенин проиграла восьмому сеяному дуэту Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).

Судьба матча решилась на затяжном чемпионском тай-брейке.

Майами. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / София Кенин – Николь Мелихар / Эллен Перес – 3:6, 7:6(5), 13-15

У Мелихар и Перес далее по сетке победительницы матча Анна Калинская / Кети Макнелли – Анна Бондар / Кимберли Циммерманн.

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Надежда Киченок WTA Майами смотреть онлайн София Кенин Николь Мелихар Эллен Перес
Источник Sport.ua
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