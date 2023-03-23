Чемпионат Европы23 марта 2023, 20:15 | Обновлено 23 марта 2023, 20:21
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Сваток открыл счет в матче сборной Украины против Брентфорда
Сборная Украины готовится к встрече отбора Евро-2024 против Англии
23 марта 2023, 20:15 | Обновлено 23 марта 2023, 20:21
1426
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Сборная Украины после первого тайма впереди в счете в товарищеской встрече с «Брентфордом» (1:0).
Единственный пока что гол забил защитник Днепра-1 Александр Сваток.
Украинцы продолжает подготовку в Лондоне к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).
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В эти минуты сине-желтая команда проводит спарринг против английского клуба «Брентфорд» за закрытыми дверями.
Это первая игра Руслана Ротаня на должности главного тренера национальной сборной Украины.
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