Сваток открыл счет в матче сборной Украины против Брентфорда

Сборная Украины после первого тайма впереди в счете в товарищеской встрече с «Брентфордом» (1:0).

Единственный пока что гол забил защитник Днепра-1 Александр Сваток.

Украинцы продолжает подготовку в Лондоне к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).

В эти минуты сине-желтая команда проводит спарринг против английского клуба «Брентфорд» за закрытыми дверями.

Это первая игра Руслана Ротаня на должности главного тренера национальной сборной Украины.