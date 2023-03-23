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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 20:03 | Обновлено 23 марта 2023, 20:09
1339
0

Шевченко посетил товарищеский матч между сборной Украины и Брентфордом

Сборная Украины готовится к игре квалификации Евро-2024 против Англии

23 марта 2023, 20:03 | Обновлено 23 марта 2023, 20:09
1339
0
Шевченко посетил товарищеский матч между сборной Украины и Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко посетил товарищеский матч между сборной Украины и «Брентфордом».

Сборная Украины в Лондоне продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).

В эти минуты сине-желтая команда проводит спарринг против английского клуба «Брентфорд» за закрытыми дверями.

Это первая игра Руслана Ротаня на должности главного тренера национальной сборной Украины.

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товарищеские матчи сборная Украины по футболу Брентфорд Англия - Украина Андрей Шевченко Игорь Бурбас
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