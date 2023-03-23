Легенда украинского футбола Андрей Шевченко посетил товарищеский матч между сборной Украины и «Брентфордом».

Сборная Украины в Лондоне продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).

В эти минуты сине-желтая команда проводит спарринг против английского клуба «Брентфорд» за закрытыми дверями.

Это первая игра Руслана Ротаня на должности главного тренера национальной сборной Украины.