Чемпионат Европы23 марта 2023, 20:03 | Обновлено 23 марта 2023, 20:09
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Шевченко посетил товарищеский матч между сборной Украины и Брентфордом
Сборная Украины готовится к игре квалификации Евро-2024 против Англии
23 марта 2023, 20:03 | Обновлено 23 марта 2023, 20:09
1339
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Легенда украинского футбола Андрей Шевченко посетил товарищеский матч между сборной Украины и «Брентфордом».
Сборная Украины в Лондоне продолжает подготовку к матчу квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта).
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В эти минуты сине-желтая команда проводит спарринг против английского клуба «Брентфорд» за закрытыми дверями.
Это первая игра Руслана Ротаня на должности главного тренера национальной сборной Украины.
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