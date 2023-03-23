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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 20:08 | Обновлено 23 марта 2023, 20:09
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Килиан МБАППЕ: «Гризманн? Я ему не начальник»

Капитан сборной Франции – о партнере по команде

23 марта 2023, 20:08 | Обновлено 23 марта 2023, 20:09
570
0
Килиан МБАППЕ: «Гризманн? Я ему не начальник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Новый капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал разочарование Антуана Гризманна из-за того, что капитанская повязка не досталась ему:

«Я поговорил с Антуаном, он разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.

Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Я ему не начальник. Мы будем идти рука об руку и постараемся сделать так, чтобы сборная Франции царствовала на мировом уровне.

Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Мы ни перед кем не должны закрывать дверь, каждый может свободно выразить свое мнение».

Ранее сообщалось о том, что Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции.

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Обиделся на Дешама. Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции
Килиан Мбаппе Антуан Гризманн сборная Франции по футболу
Источник RMC Sport
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