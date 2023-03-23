Килиан МБАППЕ: «Гризманн? Я ему не начальник»
Капитан сборной Франции – о партнере по команде
Новый капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал разочарование Антуана Гризманна из-за того, что капитанская повязка не досталась ему:
«Я поговорил с Антуаном, он разочарован – и это можно понять. Я сказал ему, что отреагировал бы так же.
Он, возможно, самый важный футболист эпохи Дешама. Я ему не начальник. Мы будем идти рука об руку и постараемся сделать так, чтобы сборная Франции царствовала на мировом уровне.
Если он захочет что-то сказать команде, я сяду и буду слушать. Мы ни перед кем не должны закрывать дверь, каждый может свободно выразить свое мнение».
Ранее сообщалось о том, что Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции.
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