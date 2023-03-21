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Чемпионат Европы
21 марта 2023, 16:48 | Обновлено 21 марта 2023, 16:57
685
1

Обиделся на Дешама. Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции

Новым капитаном сборной назначили Мбаппе

21 марта 2023, 16:48 | Обновлено 21 марта 2023, 16:57
685
1
Обиделся на Дешама. Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

После того, как Уго Льорис и Рафаэль Варан завершили карьеру в сборной Франции, наставнику команды Дидье Дешаму нужно было выбрать нового капитана. Выбор был сделан в пользу Килиана Мбаппе.

Такое решение не понравилось более опытному Антуану Гризманну, которого не удовлетворил статус вице-капитана. Из-за этого форвард «Атлетико» Мадрид может завершить карьеру в сборной Франции. Предстоящие мартовские матчи могут стать для него последними.

Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года. Провел 117 матчей (пятый результат в истории) и забил 42 гола.

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Источник: Дешам выбрал нового капитана сборной Франции
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Антуан Гризманн сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Дидье Дешам
Источник Onze Mondial
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Комментарии 1
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Тарік1994
Мбаппе авжеж головна зірка, але не завжди головній зірці мають давати капітанство. І на перший погляд, Грізман ідеальний варіант, але якщо він реально образився і із за цього піде із збірної, то який з нього капітан?
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