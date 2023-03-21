Обиделся на Дешама. Гризманн может завершить карьеру в сборной Франции

После того, как Уго Льорис и Рафаэль Варан завершили карьеру в сборной Франции, наставнику команды Дидье Дешаму нужно было выбрать нового капитана. Выбор был сделан в пользу Килиана Мбаппе.

Такое решение не понравилось более опытному Антуану Гризманну, которого не удовлетворил статус вице-капитана. Из-за этого форвард «Атлетико» Мадрид может завершить карьеру в сборной Франции. Предстоящие мартовские матчи могут стать для него последними.

Гризманн выступает за сборную Франции с 2014 года. Провел 117 матчей (пятый результат в истории) и забил 42 гола.