Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом
С первых минут выйдет экспериментальный состав
В четверг, 23 марта, в Лондоне состоится товарищеский матч, в котором английский «Брентфорд» на своей клубной базе примет национальную сборную Украины. Спарринг пройдет без представителей СМИ и болельщиков, а также не будет транслироваться в видеоформате.
Стартовые составы
«Брентфорд»: Уинтерботтом – Уилсон, Адедокун, Крама, Олакигбе, Тревитт, Жилберт, Дасилва, Лисби, Янссон, Сила.
Украина: Лунин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Буяльский, Бондаренко, Малиновский, Мудрик, Яремчук.
Матч начался в 19:00 по киевскому времени.
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