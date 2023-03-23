Без Зинченко. Ротань назвал стартовый состав сборной на матч с Брентфордом

В четверг, 23 марта, в Лондоне состоится товарищеский матч, в котором английский «Брентфорд» на своей клубной базе примет национальную сборную Украины. Спарринг пройдет без представителей СМИ и болельщиков, а также не будет транслироваться в видеоформате.

Стартовые составы

«Брентфорд»: Уинтерботтом – Уилсон, Адедокун, Крама, Олакигбе, Тревитт, Жилберт, Дасилва, Лисби, Янссон, Сила.

Украина: Лунин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Буяльский, Бондаренко, Малиновский, Мудрик, Яремчук.

Матч начался в 19:00 по киевскому времени.