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Евро
Казахстан
23.03.2023 17:00 – FT 1 : 2
Словения
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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 19:13 | Обновлено 23 марта 2023, 19:40
714
3

Казахстан в первом матче отбора Евро-2024 проиграл дома Словении

Хозяева забили первыми, но удержать положительный результат не смогли

23 марта 2023, 19:13 | Обновлено 23 марта 2023, 19:40
714
3
Казахстан в первом матче отбора Евро-2024 проиграл дома Словении
Sports.kz

Состоялся первый матч отбора Евро-2024 в группе H.

Сборная Казахстана принимала Словению и даже сумела выиграть первую половину встрече.

Во втором тайме гости забили два гола и одержали общую победу.

Также в этой группе сыграют Северная Ирландия, Дания, Сан-Марино и Финляндия.

Евро-2024. Отборочный турнир

Казахстан – Словения – 1:2
Голы: Самородов (23), – Брекало (47), Випотник (78).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Випотник (Словения).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Брекало (Словения).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Самородов (Казахстан).
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Источник Sport.ua
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Springfield
Облак вытащил из "9" на 90+1!  Но это же Облак!
А у нас так не вышло. (
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