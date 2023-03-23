Чемпионат Европы23 марта 2023, 19:13 | Обновлено 23 марта 2023, 19:40
714
3
Казахстан в первом матче отбора Евро-2024 проиграл дома Словении
Хозяева забили первыми, но удержать положительный результат не смогли
23 марта 2023, 19:13 | Обновлено 23 марта 2023, 19:40
714
3
Состоялся первый матч отбора Евро-2024 в группе H.
Сборная Казахстана принимала Словению и даже сумела выиграть первую половину встрече.
Во втором тайме гости забили два гола и одержали общую победу.
Также в этой группе сыграют Северная Ирландия, Дания, Сан-Марино и Финляндия.
Евро-2024. Отборочный турнир
Казахстан – Словения – 1:2
Голы: Самородов (23), – Брекало (47), Випотник (78).
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Випотник (Словения).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Брекало (Словения).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Самородов (Казахстан).
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