Состоялся первый матч отбора Евро-2024 в группе H.

Сборная Казахстана принимала Словению и даже сумела выиграть первую половину встрече.

Во втором тайме гости забили два гола и одержали общую победу.

Также в этой группе сыграют Северная Ирландия, Дания, Сан-Марино и Финляндия.

Евро-2024. Отборочный турнир

Казахстан – Словения – 1:2

Голы: Самородов (23), – Брекало (47), Випотник (78).

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