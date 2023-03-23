ФОТО. Италия почтит памяти Виалли в матче с Англией
На футболках «Скуадры Адзурры» будет специальная надпись
Сегодня, 23 марта Италия в стартом матче отбора на Евро-2024 в Неаполе сыграет с Англией (начало – в 21:45 по Киеву).
На матч итальянцы выйдут в футболках с надписью на шее «Лука, адзурро навсегда». Эта надпись сделана в честь легенды «Скуадры Адзурры» Джанлуки Виалли, который умер 6 января текущего года.
До декабря прошлого года Виалли входил в штаб главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, с которым они ранее выступали за «Сампдорию» и национальную команду.
La Nazionale stasera al Diego Armando Maradona omaggerà così Gianluca Vialli ♥️#Corrieredellosport #Italia #Vialli #Nazionale #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/bR7ecJQ2TG— Corriere dello Sport (@CorSport) March 23, 2023
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