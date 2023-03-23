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Чемпионат Европы
23 марта 2023, 19:20 |
852
0

ФОТО. Италия почтит памяти Виалли в матче с Англией

На футболках «Скуадры Адзурры» будет специальная надпись

23 марта 2023, 19:20 |
852
0
ФОТО. Италия почтит памяти Виалли в матче с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Виалли

Сегодня, 23 марта Италия в стартом матче отбора на Евро-2024 в Неаполе сыграет с Англией (начало – в 21:45 по Киеву).

На матч итальянцы выйдут в футболках с надписью на шее «Лука, адзурро навсегда». Эта надпись сделана в честь легенды «Скуадры Адзурры» Джанлуки Виалли, который умер 6 января текущего года.

До декабря прошлого года Виалли входил в штаб главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, с которым они ранее выступали за «Сампдорию» и национальную команду.

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сборная Италии по футболу Джанлука Виалли Италия - Англия фото
Источник Corriere dello Sport
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