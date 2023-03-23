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WTA
23 марта 2023, 18:52 |
412
0

Киченок / Кенин – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Майами

23 марта 2023, 18:52 |
412
0
Киченок / Кенин – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

23 марта украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

В первом раунде украинка в дуэте с американкой Софией Кенин сразится против восьмого сеяного дуэта Николь Мелихар / Эллен Перес. Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Анна Калинская / Кети Макнелли – Анна Бондар / Кимберли Циммерманн.

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Николь Мелихар Эллен Перес София Кенин Надежда Киченок WTA Майами смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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