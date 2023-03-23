В Челси возмущены визитом Обамеянга в раздевалку Барселоны
Форвард поздравил экс-партнером по команде с победой над «Реалом»
В прошлое воскресенье (19 марта) форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг прилетел в Испанию и с трибун «Камп Ноу» смотрел матч своей бывшей команды, «Барселоны», против «Реала» (победа 2:1).
После матча Обамеянг зашел в раздевалку «Барселоны» и вместе с недавними партнерами по команде праздновал победу. Об этом стало известно из сториз форварда «Барселоны» Феррана Торреса в Инстаграме.
По информации испанских СМИ, в «Челси» недовольны таким поведением Обамеянга. Будущее 33-летнего форварда в клубе находится под большим вопросом.
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