В Челси возмущены визитом Обамеянга в раздевалку Барселоны

В прошлое воскресенье (19 марта) форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг прилетел в Испанию и с трибун «Камп Ноу» смотрел матч своей бывшей команды, «Барселоны», против «Реала» (победа 2:1).

После матча Обамеянг зашел в раздевалку «Барселоны» и вместе с недавними партнерами по команде праздновал победу. Об этом стало известно из сториз форварда «Барселоны» Феррана Торреса в Инстаграме.

По информации испанских СМИ, в «Челси» недовольны таким поведением Обамеянга. Будущее 33-летнего форварда в клубе находится под большим вопросом.