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Италия
23 марта 2023, 18:01 | Обновлено 23 марта 2023, 18:37
244
0

Дибала намерен отсудить у Ювентуса несколько десятков миллионов евро

Аргентинец имеет претензию к туринцам

23 марта 2023, 18:01 | Обновлено 23 марта 2023, 18:37
244
0
Дибала намерен отсудить у Ювентуса несколько десятков миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Нападающий итальянского клуба «Рома» Пауло Дибала, который до перехода в стан «волков» выступал за туринский «Ювентус», может обратиться в суд. У него есть планы стребовать со «старой синьоры» 50 млн евро.

Судебный иск Дибалы может быть связан с тем, что аргентинец, который ушел из «Ювентуса» летом прошлого года на правах свободного агента, был вынужден уйти из команды, хотя между ним и клубом была договоренность о новом соглашении. Контракт должен был действовать 5 лет, но «Ювентус» продлевать договор не стал.

Сообщается, что 50 млн евро – это разница между пятилетним контрактом, который обещал «Ювентус», и трехлетним соглашением игрока с «Ромой».

Ранее сообщалось, что Пауло Дибала находится в поле зрения испанской «Барселоны».

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Пауло Дибала Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу суд судебный иск
Источник Corriere dello Sport
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