Барселона планирует летом подписать топ-форварда Ромы

Испанская «Барселона» заинтересована в подписании в летнее межсезонье форварда «Ромы» Пауло Дибалы.

Аргентинец демонстрирует хорошую игру под руководством коуча волков Жозе Моуриньо, и многие топ-гранды, включая «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», обратили на него внимание.

29-летний футболист имеет в контракте пункт о клаусуле (размере возможного выкупа другим клубом) в размере 12 млн евро. «Барселона» намерена активировать эту опцию. Каталонскому клубу нужно создать конкуренцию для топ-бомбардира клуба Роберта Левандовски.

В текущем сезоне Пауло Дибала за «Рому» сыграл 20 матчей и забил 9 голов в Серии A, 2 поединка и 1 мяч в Кубке Италии, 7 матчей и 3 гола в Лиге Европы.