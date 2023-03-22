Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона планирует летом подписать топ-форварда Ромы
Испания
22 марта 2023, 21:43 | Обновлено 22 марта 2023, 22:20
874
0

Барселона планирует летом подписать топ-форварда Ромы

Пауло Дибала может создать конкуренцию Роберту Левандовски

22 марта 2023, 21:43 | Обновлено 22 марта 2023, 22:20
874
0
Барселона планирует летом подписать топ-форварда Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Испанская «Барселона» заинтересована в подписании в летнее межсезонье форварда «Ромы» Пауло Дибалы.

Аргентинец демонстрирует хорошую игру под руководством коуча волков Жозе Моуриньо, и многие топ-гранды, включая «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», обратили на него внимание.

29-летний футболист имеет в контракте пункт о клаусуле (размере возможного выкупа другим клубом) в размере 12 млн евро. «Барселона» намерена активировать эту опцию. Каталонскому клубу нужно создать конкуренцию для топ-бомбардира клуба Роберта Левандовски.

В текущем сезоне Пауло Дибала за «Рому» сыграл 20 матчей и забил 9 голов в Серии A, 2 поединка и 1 мяч в Кубке Италии, 7 матчей и 3 гола в Лиге Европы.

По теме:
Барселона очень близка к подписанию контракта с защитником Атлетика
Фиорентина не отпустила Додо. Экс-бека Шахтера хотел арендовать Фламенго
Жорди АЛЬБА: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в Барселону»
Пауло Дибала Роберт Левандовски Рома Рим Барселона трансферы Серии A трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Calciomercatoweb.it
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Бокс | 22 марта 2023, 09:17 22
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри

Украинец проведет обязательную защиту титулов

Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
Бокс | 22 марта 2023, 13:40 0
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри
Промоутер Усика назвал главные причины отмены боя с Фьюри

Британский боксер сделал все возможное, чтобы этот поединок не состоялся

Промоутер Усика: «Finita la comedia»
Бокс | 22.03.2023, 15:52
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
Промоутер Усика: «Finita la comedia»
ВИДЕО. Открытая тренировка сборной. Сидорчук и Цыганков простудились
Футбол | 22.03.2023, 20:19
ВИДЕО. Открытая тренировка сборной. Сидорчук и Цыганков простудились
ВИДЕО. Открытая тренировка сборной. Сидорчук и Цыганков простудились
Результат после матча. УАФ подтвердила: игру Украина – Брентфорд не покажут
Футбол | 22.03.2023, 18:07
Результат после матча. УАФ подтвердила: игру Украина – Брентфорд не покажут
Результат после матча. УАФ подтвердила: игру Украина – Брентфорд не покажут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
21.03.2023, 19:21 7
Футбол
Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
20.03.2023, 17:39 12
Футбол
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
22.03.2023, 10:19 1
Бокс
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
Французский клуб хочет видеть Луческу в качестве главного тренера команды
21.03.2023, 20:34 17
Футбол
Промоутеры Фьюри и Усика договорились о еще одном раунде переговоров
Промоутеры Фьюри и Усика договорились о еще одном раунде переговоров
22.03.2023, 14:48 2
Бокс
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
ВИДЕО. Британский боксер показал подготовку Фьюри к бою с Усиком
20.03.2023, 21:11 2
Бокс
Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ
Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ
21.03.2023, 22:22 4
Футбол
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
22.03.2023, 11:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности